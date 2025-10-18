Культура

Выставка «Изборск – железный город» открылась в Плёсе

В Плёсском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике открылась выставка «Изборск – железный город», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Выставка будет работать в музейно-выставочном комплексе «Присутственные места» на Соборной горе до февраля 2026 года. Посетители смогут погрузиться в историю порубежного города древней Руси и увидеть уникальную археологическую коллекцию Изборска, которая считается «паспортом российской государственности».

На открытии выставки присутствовали студенты и преподаватели Ивановского университета. Это событие символизировало участие студентов ИвГУ в археологической экспедиции Академии наук, которая проводила раскопки на Труворовом городище и в Изборской крепости с 1971 по 1992 годы под руководством академика Валентина Седова.

Выставка «Изборск – железный город» открыта ежедневно с 10:00 до 18:00 (кроме понедельника) по адресу: МВК «Присутственные места», Плёс, Соборная гора, 1.