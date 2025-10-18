Культура

В Пскове пройдёт творческий вечер археолога Сергея Салмина

Творческий вечер археолога и военного историка Сергея Салмина «Все равно мы будем жить, свивая жизнь из строчек...» пройдёт в Центральной городской библиотеке 31 октября. На вечере пройдет авторское чтение поэтических текстов и представление книги прозы Сергея Салмина «Короли за морями». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Сергей Салмин много лет проводит археологические раскопки на территории Пскова, занимается изучением истории региона и реставрацией археологических материалов. Он ведёт не только научную, но и просветительскую деятельность.

Помимо этого, он давно занимается поэзией, еще со времен литературного объединения «Сириус», в которое входили: Ольга Недоступова, Николай Тулимонас, Алексей Маслов. Сейчас творчество этих авторов является предметом исследования литературной археологии.

Сергей родился 22 ноября 1966 года в Красноярском крае, но с 1970 года живет в Пскове. Окончил Псковский государственный педагогический институт имени С.М. Кирова, исторический факультет. Является экспертом федерального агентства «Росохранкультура» по культурным ценностям. В 2022 году Сергей Салмин издал роман-сказку по мотивам славянского и западноевропейского фольклора «Короли за морями».