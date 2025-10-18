Культура

Педагоги псковского Центра лечебной педагогики побывали на экскурсии в «Михайловском»

В конце этой недели на экскурсию в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приехали сотрудники школьного отделения для детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития из Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, с этим учебным заведением для особенных детей Пушкинский Заповедник сотрудничает давно и плодотворно.

Гости из псковского Центра лечебной педагогики в мемориальной усадьбе «Тригорское»

Фото со страницы музея-заповедника в социальных сетях

«Мы рады, что наши гости смогли у нас отдохнуть после тяжёлой рабочей недели, — отметили в музее. — Они окунулись в домашнюю и творческую атмосферу Михайловского, побывали в дружеском Тригорском, поклонились могиле поэта в Святогорском монастыре. И было отрадно видеть такой интерес, такой живой отклик в их глазах и улыбках».

Педагоги в свою очередь рассказали о своих впечатлениях в сообществе Центра в социальной сети и выразили признательность сотрудникам Пушкинского Заповедника. «Отдельная и огромная благодарность экскурсоводу Анне Банько! Анна — настоящий профессионал, эрудит и вдохновенный рассказчик. Слушать её сплошное удовольствие! Она сумела сделать экскурсию живой, увлекательной и очень глубокой. Также выражаем искреннюю признательность всему коллективу Пушкинского Заповедника и лично его директору Георгию Николаевичу за сохранение этого уникального места и возможность прикоснуться к нашей истории».

Напомним, что на базе музея-заповедника «Михайловское» Центр регулярно проводит отдельные занятия-прогулки и даже многодневные смены лечебного лагеря под патронажем педагогов-дефектологов для своих воспитанников.

Смотрите также Множество новых впечатлений увозят из «Михайловского» воспитанники псковского Центра лечебной педагогики

В музее уточнили, что выездной лагерь «Лето в Лукоморье» для подопечных этого необычного учебного заведения и их родителей впервые был организован почти десять лет назад, в июле 2016 года.

Кроме того, музейные педагоги из Пушкинского Заповедника не раз приезжали в Псков, чтобы провести для воспитанников ЦЛП то или иное музейное занятие.