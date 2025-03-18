Культура

Материальное положение семьи Пушкина обсудили участники урока «Жили-были деньги» с педагогами из «Михайловского»

Необычный урок «экономики и финансов» для воспитанников школьного отделения псковского Центра лечебной педагогики провели сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, познавательно-творческое занятие, которое разработали в Пушкинском заповеднике, называется «Жили-были… деньги».

Здесь и далее фото из официального сообщества Школьного отделения НОДА ЦЛП в социальной сети «ВКонтакте»

Музейные педагоги, руководитель отдела просветительской и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Тимошина и методист этого же отдела Надежда Шабловская рассказали ребятам, что использовали люди в качестве денег ещё до того, как человечество придумало монеты и купюры, насколько богата была семья Пушкина и как деньги могут стать музейными экспонатами.

С большим интересом дети рассматривали старинные монеты: у гостей из «Михайловского» были с собой не только образцы из XVIII—XIX и начала ХХ века, но даже и одна очень древняя, ещё византийская «денежка». Школьники сравнивали размеры пятикопеечной монетки от допушкинского времени до наших дней и оценивали покупательские возможности обладателя пятака в разное время. В ходе творческой части встречи дети занимались украшением баночки-копилки, осваивая искусство декупажа.

В музее-заповеднике особо отметили, что пространство для занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья специалистам из «Михайловского» в рамках сотрудничества Пушкинского заповедника и ЦБС Пскова любезно предоставила псковская библиотека «ЛиК» Воспитанники Школьного отделения ЦЛП являются её читателями.