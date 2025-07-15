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Культура

Множество новых впечатлений увозят из «Михайловского» воспитанники псковского Центра лечебной педагогики

20.07.2025 12:40|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 20 июля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершают культурно-просветительную программу «Лето в Лукоморье», в рамках которой в музее отдыхали и занимались воспитанники «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области», их родители и педагоги-дефектологи. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в «Михайловском» одну за другой приняли две группы таких необычных гостей — всего 20 детей в возрасте от 3 до 7 лет и 20 сопровождающих их взрослых из Пскова и Псковской области. Каждая из групп провела в Пушкинском заповеднике по неделе.

Участники программы «Лето в Лукоморье» в парке Тригорского. Фото здесь и далее из музейного сообщества в социальной сети.

Как рассказали в службе информации «Михайловского» со ссылкой на куратора программы, методиста и педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяну Тимошину, участники программы были расквартированы в гостевом доме близ мемориального имения Ганнибалов. Дети и взрослые из обеих смен побывали на экскурсиях в домах-музеях в «Михайловском», «Тригорском» и «Петровском», в Святогорском монастыре, вдоволь нагулялись по старинным усадебным паркам.

«Посетили наши гости и музей «Пушкинская деревня», заглянули на водяную мельницу в деревне Бугрово. С большим интересом ребята (да и взрослые тоже) рассматривали старинные прялки, кухонную утварь, мельничные механизмы, ручные жернова. А сколько радости, восторга, удивления вызвало знакомство с русской печкой на программе «Крестьянские заботы», которую для наших ребят провела специалист Центра творческих музейных программ Татьяна Говорухина», — рассказывает Татьяна Тимошина.

Знакомство с «актрисой» театра кукол.

Также для участников программы были организованы специальные музейные занятия по истории кукольного театра и мастер-классы по изготовлению театральной куклы-марионетки, а также по росписи ватных игрушек.

Занятие ведёт Татьяна Говорухина.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» добавили, что программу «Лето в Лукоморье» здесь проводят не впервые: стартовал это проект ещё в июле 2016 года.

В Государственном Пушкинском заповеднике напомнили и о других формах своего сотрудничества с ЦЛП. В разные годы воспитанники этого учебного заведения бывали в музее в рамках работы своего творческого лагеря и просто на экскурсиях и прогулках. А, например, в марте этого года музейные педагоги из Святогорья специально приезжали в областной центр, чтобы провести для воспитанников школьного отделения псковского Центра лечебной педагогики занятие «Жили-были деньги».

Источник: Псковская Лента Новостей
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