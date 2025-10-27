Культура

Режиссер псковского спектакля «Морфий» снял для группы «Кино» клип-галлюцинацию

Сегодня, 27 октября, группа «Кино» представила клип на песню «Разреши мне» из нового альбома «Молнии Индрии». Режиссером работы выступил театральный постановщик Антон Федоров, известный псковичам по спектаклю «Морфий» в Псковском драмтеатре, а столичной публике — по второму сезону сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», работам в «Гоголь-центре», МТЮЗе и Театре наций.

Фото: кадр из клипа / группа «Кино»

Новый клип «Кино» своим юмором и выбором персонажей напоминает видео «Ленинграда»: главная героиня (Серафима Гощанская, «Бар "Один звонок“»), оказываясь в глубоко нетрезвом виде в «Севкабель порту», видит вывеску выставки «Виктор Цой. Легенда», которая продолжается в цехе по сей день, и решает туда пойти. Правда, на выставке девушка засыпает прямо на горе угля «котельной», где ее будит смотрительница. Просыпаясь и меняя аудиогид выставки на свои наушники с музыкой «Кино», девушка пытается выйти с выставки, но в зеркальной комнате ее начинает преследовать молодой человек азиатской внешности (Аюр Бадмаев), от которого она никак не может убежать, пишет Фонтанка.ру.

«Главной героине это все привиделось-причудилось в похмельном сне, поэтому все, что навевает музыка: юмор в сочетании с навязчивостью и даже с цепляющим негативом — это классное смешение эмоций в самой песне. Хотелось подчеркнуть: было или не было? Он или не он? Похож или не похож? Смешно это или грустно? Просто парень-уборщик или Цой?» — рассказал о замысле клипа режиссер Антон Федоров.

Песня «Разреши мне» вошла в новый альбом «Кино» «Молнии Индры», выпущенный в начале октября. А в середине октября группа анонсировала летнее выступление в Петербурге.

Напомним, спектакль «Морфий», который Антон Федоров поставил в Пскове, соединятся цикл «Записки юного врача» и примыкающий к нему рассказ «Морфий». Спектакль – лауреат Национальной театральной премии России «Золотая маска – 2023» в номинациях «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова) и «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло).