Культура

«Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории», которая вышла в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 октября. Это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Заголовки выпуска:

Где место силы? В Изборске пройдет всероссийская культурная акция «Ночь искусств. В единстве культур – сила народа»

«Придумано и сделано в России». В выставочном зале музея работает масштабная выставка современного российского дизайна

Взгляд сквозь вечность. Монахи Печерской обители на рисунках художника Петра Зубченкова и на страницах книги «Несвятые святые» митрополита Тихона

Повтор 4 ноября в 8.14.