Доброхоты из псковского Федерального казначейства собрали палую листву в парке «Михайловского». ФОТО

Специалисты из управления Федерального казначейства по Псковской области побывали вчера, 30 октября, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» как доброхоты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе информации музея со ссылкой на главного хранителя лесов и парков Пушкинского заповедника Галину Пиврик.
Здесь и далее фото из официального сообщества «Михайловского» в социальной сети
Друзья музея в этот раз работали в мемориальной усадьбе Ганнибалов и Пушкиных «Михайловское».
Хранитель уточнила, что волонтёры из УФК по Псковской области уже в шестой раз предлагают свою помощь в парковых работах.
«Мы всегда рады любому доброхотскому участию и с благодарностью помощь принимаем», — подытожила Галина Пиврик. Также она сообщила, что по окончании работы помощники Пушкинского заповедника побывали на экскурсии по экспозициям и парку музея-усадьбы «Михайловское».
Напомним, что у истоков волонтёрского движения в Пушкинском заповеднике стоял его первый послевоенный директор, легендарный музейщик С. С. Гейченко. Именно с его лёгкой руки добровольных помощников здесь и по сей день называют старинным и выразительным словом «доброхоты».