Культура

Сергей Салмин провел в Пскове творческий вечер «Всё равно мы будем жить, свивая жизнь из строчек…»

Археолог и военный историк Сергей Салмин провел творческий вечер «Всё равно мы будем жить, свивая жизнь из строчек…» в Центральной городской библиотеке Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

Сергей Салмин почитал собравшимся стихи собственного сочинения, а также представил книгу «Короли за морями» – труд, которому он посвятил больше 30 лет жизни.

«Представляя эту книгу, библиотекари назвали её "Толкином по-псковски" и сказали, что это настоящий "прорыв" для псковской литературы – не только потому, что псковские авторы вообще редко издают прозу, но и потому, что это поистине эпохальное литературное произведение, написанное "живым, сочным языком"», - сообщили в библиотеке.

Было также сказано, что это произведение создаёт необыкновенное «чувство родной земли, которую хочется защищать», а также снабжено прекрасными иллюстрациями. При том, что книга эта «пугающе толстая».

Сергей Салмин рассказал, что всё началось с книги Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», после чего с нетерпением ждал обещанного продолжения истории. В 1983 году он наконец-то нашёл в библиотеке книгу «Хранители», которую выучил чуть ли не наизусть и пересказывал потом в армии сослуживцами близко к тексту.

Сергей Салмин сказал, что у славян эпос злой и похож на турнирного болвана, на котором всадники учатся отрабатывать удары. Проблема в том, что к этому болвану привязана верёвка с гирей – и когда по его щиту бьёшь копьём, он начинает вращаться, и всаднику надо ещё успеть увернуться от ответного удара. Вот так же и любые поступки героя в славянских сказаниях запускают лавину событий, которая может уничтожить его, подчеркнул Сергей Салмин: «Это заставляет героев славянского эпоса жить так, чтобы их запомнили, чтобы о них потом пели песни».

Книгу «Короли за морями» издали за свой счёт друзья и ученики Сергей Салмина к его 55-летию. Иллюстрации для неё нарисовали художники Татьяна Егорова и Ольга Терещенко. Это первые две части из задуманных автором пяти. Третья уже написана, а четвёртая почти дописана, уточнил Сергей Салмин, а также сказал, что конец ему, конечно же, уже известен, и все, кто понимают логику индоевропейского эпоса, тоже могут догадаться, каков этот конец. И пообещал, что книга «Короли за морями» когда-нибудь будет доступна всем желающим и в электронном виде в интернете.

Сергей Салмин родился 22 ноября 1966 года в Красноярском крае. С 1970 года живет в Пскове. Окончил Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, исторический факультет. Занимается историей и археологией Пскова, археологией средневекового города, история военного дела. Подчёркивает, что он не «реконструктор», а «ролевик».