Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
вишневый сквер
«Гельдт» «Счастливый столик»
где подают лучший завтрак
Денис Иванов об округе №15
Завершается строительство «Надвратного дома»
Как устроить свидание мечты?
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
Гастроужин «Традиции русского застолья»
Новогодний корпоратив
ПЛН 25 лет
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ESG-активность на Некрасова
развивающие секции для детей
 
 
 
ещё Культура 27.10.2025 17:310 Режиссер псковского спектакля «Морфий» снял для группы «Кино» клип-галлюцинацию 01.11.2025 17:440 Сергей Салмин провел в Пскове творческий вечер «Всё равно мы будем жить, свивая жизнь из строчек…» 01.11.2025 15:000 Песни, сказки и куклы-обереги: музейщики «Михайловского» провели просветительскую программу в Великих Луках 01.11.2025 13:260 «Михайловское» впервые экспонирует автолитографии Вадима Смирнова на выставке к 100-летию мастера 01.11.2025 13:200 Выставка живописи «Сквозь тернии к звездам» открылась в псковском музее. ФОТО 01.11.2025 10:000 «Изборские истории» с Александром Донецким: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Сергей Салмин провел в Пскове творческий вечер «Всё равно мы будем жить, свивая жизнь из строчек…»

01.11.2025 17:44|ПсковКомментариев: 0

Археолог и военный историк Сергей Салмин провел творческий вечер «Всё равно мы будем жить, свивая жизнь из строчек…» в Центральной городской библиотеке Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

Сергей Салмин почитал собравшимся стихи собственного сочинения, а также представил книгу «Короли за морями» – труд, которому он посвятил больше 30 лет жизни.

«Представляя эту книгу, библиотекари назвали её "Толкином по-псковски" и сказали, что это настоящий "прорыв" для псковской литературы – не только потому, что псковские авторы вообще редко издают прозу, но и потому, что это поистине эпохальное литературное произведение, написанное "живым, сочным языком"», - сообщили в библиотеке.

Было также сказано, что это произведение создаёт необыкновенное «чувство родной земли, которую хочется защищать», а также снабжено прекрасными иллюстрациями. При том, что книга эта «пугающе толстая».

Сергей Салмин рассказал, что всё началось с книги Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», после чего с нетерпением ждал обещанного продолжения истории. В 1983 году он наконец-то нашёл в библиотеке книгу «Хранители», которую выучил чуть ли не наизусть и пересказывал потом в армии сослуживцами близко к тексту.

Сергей Салмин сказал, что у славян эпос злой и похож на турнирного болвана, на котором всадники учатся отрабатывать удары. Проблема в том, что к этому болвану привязана верёвка с гирей – и когда по его щиту бьёшь копьём, он начинает вращаться, и всаднику надо ещё успеть увернуться от ответного удара. Вот так же и любые поступки героя в славянских сказаниях запускают лавину событий, которая может уничтожить его, подчеркнул Сергей Салмин: «Это заставляет героев славянского эпоса жить так, чтобы их запомнили, чтобы о них потом пели песни».

Книгу «Короли за морями» издали за свой счёт друзья и ученики Сергей Салмина к его 55-летию. Иллюстрации для неё нарисовали художники Татьяна Егорова и Ольга Терещенко. Это первые две части из задуманных автором пяти. Третья уже написана, а четвёртая почти дописана, уточнил Сергей Салмин, а также сказал, что конец ему, конечно же, уже известен, и все, кто понимают логику индоевропейского эпоса, тоже могут догадаться, каков этот конец. И пообещал, что книга «Короли за морями» когда-нибудь будет доступна всем желающим и в электронном виде в интернете.

Сергей Салмин родился 22 ноября 1966 года в Красноярском крае. С 1970 года живет в Пскове. Окончил Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, исторический факультет. Занимается историей и археологией Пскова, археологией средневекового города, история военного дела. Подчёркивает, что он не «реконструктор», а «ролевик».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 237 человек
01.11.2025, 18:030 Интерактив: Псковский морж у Мирожского монастыря 01.11.2025, 18:000 Первый этап расчистки реки Утроя в Пыталово успешно завершен 01.11.2025, 17:440 Сергей Салмин провел в Пскове творческий вечер «Всё равно мы будем жить, свивая жизнь из строчек…» 01.11.2025, 17:360 Зимние пловцы Псковской области готовятся принять «Морозный вызов»
01.11.2025, 17:340 Кардиологическое отделение псковской горбольницы переезжает в областную 01.11.2025, 17:220 Церемония возложения цветов к памятной стеле прошла в Великих Луках 01.11.2025, 17:110 Сергей Вострецов: Индикаторы риска — это инструмент не давления, а защиты 01.11.2025, 17:030 Новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили вступят в силу с 1 декабря
01.11.2025, 16:501 В театре состоялось празднование 220-летия псковского тюремного замка 01.11.2025, 16:470 Почти тонну сгущенки и тушенки вернули в Беларусь на границе в Псковской области 01.11.2025, 16:310 Школьные звонки в России заменят на патриотические песни 01.11.2025, 16:290 «Дневной дозор»: Увеличилась ли опасность начала Третьей мировой войны?
01.11.2025, 16:150 Псковские росгвардейцы приняли участие в «Большом этнографическом диктанте» 01.11.2025, 16:080 Появление пожарной автомашины на перекрестке в Пскове привело к ДТП. ВИДЕО 01.11.2025, 16:010 Женщина погибла в ДТП на автодороге Псков – Гдов 01.11.2025, 15:500 Для инсталляции «Псков — любовь» ищут новое место размещения
01.11.2025, 15:400 Опубликован график приемов псковичей депутатами от «Единой России» в ноябре 01.11.2025, 15:270 Судебных приставов чествовали в псковском Доме офицеров. ФОТО 01.11.2025, 15:200 Дождь и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 2 ноября 01.11.2025, 15:000 Песни, сказки и куклы-обереги: музейщики «Михайловского» провели просветительскую программу в Великих Луках
01.11.2025, 15:000 Скидку на антикоррозийную обработку предлагает «Автосалон №1» 01.11.2025, 14:570 Александр Котов: Рост собственных доходов бюджета говорит о перспективах развития экономики региона 01.11.2025, 14:490 Стандарт общественного капитала внедрят в Псковской области 01.11.2025, 14:380 В российские гостиницы разрешат заселяться по водительским правам
01.11.2025, 14:230 Оформить получение электронной квитанции за газ могут псковичи 01.11.2025, 14:160 Общественные обсуждения бюджета Псковской области начнутся 5 ноября 01.11.2025, 14:040 Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с пострадавшими на мосту в Пскове 01.11.2025, 13:540 «Гоголь. Страшные сказки» и «Потомокъ»: аудиодрамы предлагают послушать псковичам
01.11.2025, 13:490 Губернатор внес на рассмотрение депутатов проект бюджета Псковской области на 2026 год 01.11.2025, 13:370 Интерактив: Деревья в Пскове могут пилить все подряд? 01.11.2025, 13:260 «Михайловское» впервые экспонирует автолитографии Вадима Смирнова на выставке к 100-летию мастера 01.11.2025, 13:200 Выставка живописи «Сквозь тернии к звездам» открылась в псковском музее. ФОТО
01.11.2025, 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 01.11.2025, 12:560 В Опочке произошло возгорание пяти хозяйственных построек 01.11.2025, 12:540 Псковские курсанты встретились с Героем России 01.11.2025, 12:390 Перед работниками в Псковской области за девять месяцев погашен долг по зарплате на 21,7 млн рублей
01.11.2025, 12:190 Четырех собак спасли из горящего вольера в Великолукском районе 01.11.2025, 12:180 Псковский суд оставил в силе арест мужчины за участие в экстремистской деятельности 01.11.2025, 12:040 Женщина пострадала при пожаре на улице Льва Толстого в Пскове 01.11.2025, 11:520 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове. ВИДЕО
01.11.2025, 11:480 Александр Котов: Труд судебных приставов важен для укрепления законности и порядка в государстве 01.11.2025, 11:470 Около двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей 01.11.2025, 11:270 УФСИН и общество глухих в Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве 01.11.2025, 11:210 Военного в Псковской области на шесть лет отправят в колонию за дезертирство
01.11.2025, 11:070 Патриотические акции прошли в Локне в день открытия Центра добровольчества 01.11.2025, 10:580 Президент назначил Александра Николаева судьей Псковского районного суда 01.11.2025, 10:530 Суд обязал администрацию Дедовичей убрать тропу к дому из изопласта 01.11.2025, 10:330 Теплая и влажная погода ожидается в Псковской области в ноябре
01.11.2025, 10:230 Составлен типичный портрет жертвы мошенника в Псковской области 01.11.2025, 10:220 Правительство Псковской области и «Космос отель групп» договорились о сотрудничестве 01.11.2025, 10:180 Компании рекордно увеличили найм внештатных сотрудников 01.11.2025, 10:000 «Изборские истории» с Александром Донецким: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима
01.11.2025, 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025, 09:580 В Пскове задержали 35-летнего мужчину за кражу алкоголя 01.11.2025, 09:520 Большинство псковичей поддержали идею ежегодной компенсации за неотгулянный отпуск — опрос 01.11.2025, 09:500 Ноябрь практически на всей территории РФ будет теплее нормы
01.11.2025, 09:260 Сокращенный рабочий день начался у россиян 01.11.2025, 09:200 Совет ветеранов Псковского района переизбрал председателя 01.11.2025, 09:140 Светофор не работает на месте смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025, 09:000 В России начал использоваться новый инновационный анестетик
01.11.2025, 08:540 Названо самое длинное слово в русском языке 01.11.2025, 08:400 Арестованная в Пскове за содействие «Азову»* девушка признала вину 01.11.2025, 08:200 Как справиться с сонным параличом, рассказали в псковском облздраве 01.11.2025, 08:000 Парастас ко дню Димитриевской родительской субботы совершили в Псково-Печерском монастыре
01.11.2025, 07:300 День судебного пристава отмечается в России сегодня 01.11.2025, 07:000 Всемирный день мужчин отмечается 1 ноября 01.11.2025, 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 31.10.2025, 22:000 Как с помощью пластики не потерять лицо и улучшить качество жизни, рассказал хирург
31.10.2025, 21:400 В Великих Луках продолжается осенний месячник по благоустройству территории 31.10.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 1 ноября 31.10.2025, 21:000 В прокуратуре Псковской области подвели итоги работы за 9 месяцев 31.10.2025, 20:400 В Псковской епархии подведены итоги конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»
31.10.2025, 20:200 В псковском СИЗО открыли памятный знак в честь 220-летия со дня основания учреждения 31.10.2025, 20:060 В посёлке Локня Псковской области произошёл серьёзный прорыв теплотрассы 31.10.2025, 20:000 На трассе «Псков» под Гатчиной ограничивают скорость до 40 км/ч на год  31.10.2025, 19:480 Антон Мороз обсудил создание ТОС на Вокзальной, 48
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru