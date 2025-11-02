Культура

Псковская «Ночь искусств-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ

Ежегодная культурная акция «Ночь искусств», во время которой музеи, галереи и другие культурные пространства закрываются позже обычного и готовят для посетителей тематические развлечения, прошла в Псковском музее-заповеднике сегодня, 3 ноября.

Уникальная программа, открывающая новые грани искусства, стартовала в 18.30. Гостей ждали тематические авторские экскурсии, которые позволили по-новому взглянуть на наполнение действующих экспозиций и выставок.

Подробнее о псковской «Ночи искусств-2025» — в фоторепортаже Константина Красильникова.