Песни Анжелики Варум и Алексея Чумакова звучат на «Ночи музеев» в Пскове

Вокальный концерт «Осень музыкой звучала» проходит в стенах Картинной галереи Псковского музея-заповедника сегодня, 3 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» для гостей музейного комплекса выступает артистка мюзиклов и шоу-программ из Санкт-Петербурга, лауреат всероссийских и международных конкурсов Настасья Петрова. Талантливая вокалистка исполняет известные композиции Анны Кошмал, Анжелики Варум, Анны Герман, Алексея Чумакова, Полины Гагарины, Ани Лорак и многих других артистов отечественной эстрады.



«Для вас прозвучат русские песни, которые для многих ассоциируются с осенью – тёплой, холодной, яркой, иногда тоскливой, меланхоличной, но всегда такой уютной», – отмечает Настасья Петрова.

Гости из разных городов России подпевают под знакомые каждому композиции и одаривают гостью аплодисментами. Концерт выступает завершением «Ночи искусств» в Псковском музее.