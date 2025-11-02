Песни Анжелики Варум и Алексея Чумакова звучат на «Ночи музеев» в Пскове

Вокальный концерт «Осень музыкой звучала» проходит в стенах Картинной галереи Псковского музея-заповедника сегодня, 3 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» для гостей музейного комплекса выступает артистка мюзиклов и шоу-программ из Санкт-Петербурга, лауреат всероссийских и международных конкурсов Настасья Петрова. Талантливая вокалистка исполняет известные композиции Анны Кошмал, Анжелики Варум, Анны Герман, Алексея Чумакова, Полины Гагарины, Ани Лорак и многих других артистов отечественной эстрады.