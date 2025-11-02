Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
где подают лучший завтрак
развивающие секции для детей
Как устроить свидание мечты?
Завершается строительство «Надвратного дома»
Господин Рейтингомер
Новогодний корпоратив
ESG-активность на Некрасова
«Гельдт»
«Гельдт» «Счастливый столик»
Гастроужин «Традиции русского застолья»
ПЛН 25 лет
77 лет на страже прав трудящихся
Город Рождества
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Культура 02.11.2025 09:360 Открытие большого зала ГКЦ после ремонта. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.11.2025 17:390 «Сила России – в единстве народа»: в Пскове продолжили отмечать государственный праздник 05.11.2025 15:520 Пушкинский заповедник приглашает псковичей на «Гляделки-посиделки» 05.11.2025 14:590 Более 700 посетителей стали частью «Ночи искусств» в псковском музее 05.11.2025 10:440 Начитанных и активных псковичей приглашают на литературную викторину 04.11.2025 17:400 Пушкиногорцы присоединились к хоровой акции, посвящённой Дню народного единства
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 30.10.2025 19:200 Интерактив: Поматросил и бросил 30.10.2025 19:400 Сын Медведева обратился к «Единой России» с призывом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«Сила России – в единстве народа»: в Пскове продолжили отмечать государственный праздник

05.11.2025 17:39|ПсковКомментариев: 0

Торжественное интерактивное мероприятие под названием «Сила России – в единстве народа» состоялось в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 5 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Событие, приуроченное ко Дню народного единства, собрало студентов колледжа ПсковГУ и других молодых людей, чтобы сформировать у них чувство патриотизма, гордости за страну и понимание важности единения.

Мероприятие, продолжительностью два с половиной часа, началось в актовом зале. С приветственным словом выступила директор библиотеки Лариса Егорова, подчеркнув, что библиотека — это не только хранилище знаний, но и центр культуры, способствующий сохранению исторической памяти и укреплению общенациональных ценностей. Она выразила надежду, что праздник станет поводом для каждого задуматься о значении народного единства: «В такие дни, как сегодня, мы особенно остро чувствуем, насколько важно сохранять нашу историческую память. Помнить о тех, кто жил до нас, о тех подвигах, которые были совершены, о тех ценностях, которые передавались из поколения в поколение. Именно эти корни, эта память, эта общая история помогают нам укреплять наши общенациональные ценности, чувствовать себя частью чего-то большего, единого и сильного».

 

Отдельную часть торжественной программы составили выступления молодых талантов. Учащийся образцового художественного коллектива детской вокальной студии «Позитив» бюджетного учреждения культуры «Дом офицеров» Артем Лапин проникновенно прочитал патриотическое стихотворение Надежды Веденяпиной. Затем Полина Иванова, также представляющая студию «Позитив», исполнила песню «Край родной» под музыку Александра Иевлева и слова Елены Олейник, добавив мероприятию торжественности и теплоты.

В познавательной части мероприятия ключевым моментом стала лекция-погружение «Герои нашего Отечества», спикером выступил руководитель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры «БАРТ» Саид Дукаев.

Он начал лекцию, сравнивая Россию с большой семьёй, где становление не всегда проходит легко, но мудрость и целеустремлённость родителей обеспечивают её развитие. Саид Дукаев отметил, что, хотя многодетные семьи были традицией в истории Российского государства, сейчас это встречается реже. Спикер подчеркнул, что единство в семье и стране является фундаментальной основой существования государства. Он выразил сожаление по поводу сокращения часов истории в школьной программе, из-за чего учителям физически сложно передать весь объём исторических проблем.

Саид Дукаев привёл примеры из истории России, когда отсутствие единства приводило к потере государственности, и это происходило четыре раза. Впервые, по его словам, государственность была утеряна в начале XIII века из-за борьбы князей за наследство, что привело к Монголо-татарскому игу и отбросило страну назад на два с половиной века. Осознание необходимости объединения для освобождения пришло только со временем. Саид Дукаев подчеркнул, что отсутствие согласия в семье, регионе или государстве делает его уязвимым для врагов: «Для того, чтобы все преодолеть, необходимо было прийти в сознание, что мы от этого можем освободиться только вместе. Лучший помощник для любого твоего врага - когда нет согласия в семье. Если нет в семье, значит, нет в регионе, в городе, в государстве. Это самое уязвимое, слабое звено в обществе». 

Второй раз Россия потеряла государственность в конце XVI – начале XVII века, в период Смутного времени. Саид Дукаев рассказал, что тогда бояре совместно с польско-литовскими войсками захватили власть в Кремле и пытались диктовать свои условия. Осознание того, что нужно объединяться, снова пришло снизу, от народа, а не сверху, от политиков, заметил Саид Дукаев.

События 1612 года, которые легли в основу современного Дня народного единства, начались в Нижнем Новгороде. Ключевой фигурой лекции стал Кузьма Минин, начавший призывы к объединению среди посадских людей. Он пригласил воеводу Дмитрия Пожарского возглавить ополчение. 

Спикер рассказал, как Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский смогли «зажечь» людей идеей спасения страны, когда польско-литовское руководство в Кремле грабило богатства государства. В ответ на требование Кузьмы Минина освободить Кремль, польская шляхта насмешливо предложила ему заниматься своим бизнесом, связанным с мясными продуктами, а не лезть в политику.

Тем не менее их клич был услышан, и колонны ополченцев из разных регионов, включая Поволжье, Центральную Россию и Кавказ, двинулись на Москву. Им удалось освободить Кремль от захватчиков 4 ноября 1612 года. Через год был выбран глава государства — Михаил Романов, положивший начало династии, которая правила более трёхсот лет. Саид Дукаев также упомянул третью потерю государственности в 1917 году, но не стал углубляться в эту тему, сосредоточившись на событиях 1612 года как примере, откуда идёт необходимость объединения.

Лектор подчеркнул, что эта история показывает, как единение народа, вне зависимости от национальности и социального положения, позволило отстоять независимость страны. Этот исторический эпизод является основой для понимания важности Дня народного единства, считает руководитель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры «БАРТ».

Культурное мероприятие завершилось творческими номерами. Музейный этнографический ансамбль народа Сето «Каарахельбе» не только продемонстрировал свои таланты, но и активно взаимодействовал с аудиторией, рассказывая народные сказки, погружая всех в атмосферу своей культуры.

На сцене также выступили участники любительского коллектива испанского танца под руководством Татьяны Васильевой, которые порадовали зрителей зажигательным цыганским танцем. Преподаватель псковского филиала Российской международной академии туризма Маргарита Катунина исполнила популярную песню казахской певицы Розы Рымбаевой «Цвети, земля», а также белорусскую песню «Рушники».

Библиотека вручала благодарности всем участникам за их вклад в развитие культурных традиций и обмена опытом.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 83 человека
05.11.2025, 18:400 Команда «5 верст» из Пскова получила благодарность за развитие ЗОЖ на всероссийской конференции в Москве 05.11.2025, 18:202 Начинается трансляция «Коммунальный ликбез»: Законодательные новации в сфере обращения с ТКО 05.11.2025, 18:050 Псковские курсанты завоевали медали на чемпионате региона по самбо 05.11.2025, 18:041 В ПТС объяснили, почему температура батарей в отопительный сезон варьируется
05.11.2025, 18:000 «Квадратные метры»: Олег Брячак об изменениях в сфере ипотечного кредитования 05.11.2025, 17:580 На улице Железнодорожной в Пскове установили новые знаки и «лежачего полицейского» 05.11.2025, 17:540 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о местном самоуправлении и охране памятников. ВИДЕО 05.11.2025, 17:520 Сотрудники великолукского завода провели субботник на берегу Ловати
05.11.2025, 17:500 Стартует прием заявок на VI муниципальный конкурс молодежных проектов «Есть идея!» 05.11.2025, 17:480 Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса 05.11.2025, 17:470 В Порховском округе возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего содержания школы 05.11.2025, 17:440 Трехногая косуля сбежала из псковского подворья «Птичий дворик»
05.11.2025, 17:390 «Сила России – в единстве народа»: в Пскове продолжили отмечать государственный праздник 05.11.2025, 17:250 Подстреленного аиста спасли ростовские орнитологи 05.11.2025, 17:190 Юрий Бурлин: Есть хороший инструмент — это ТОС 05.11.2025, 17:000 Ресторан «Гельдт» ищет псковских мастеров для создания уникальной новогодней елки
05.11.2025, 16:540 Двое мужчин оштрафованы в Пскове за ДТП из-за неаккуратного выезда со второстепенной дороги 05.11.2025, 16:500 Антон Минаков в шестой раз доставил гуманитарный груз в зону СВО 05.11.2025, 16:490 Пскович вошел в число лучших участников по итогам первого этапа конкурса «Наука. Территория героев» 05.11.2025, 16:270 Колесо оторвалось у «Жигулей» напротив псковского Дома офицеров
05.11.2025, 16:250 Документы и технику изъяли приставы в великолукской организации 05.11.2025, 16:200 Арестован виновник смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 05.11.2025, 15:590 В Великих Луках впервые прошло обучение «Дистанционное консультирование исполнителей первой помощи на месте происшествия» 05.11.2025, 15:520 Пушкинский заповедник приглашает псковичей на «Гляделки-посиделки»
05.11.2025, 15:410 В псковском управлении Росгвардии прошёл молебен в честь Казанской иконы Божией Матери 05.11.2025, 15:401 Алексей Севастьянов: Люди осознают, что капремонт к ним придет 05.11.2025, 15:330 Александр Козловский передал юнармейцам спортивную винтовку и макет пистолета 05.11.2025, 15:300 Воспитанники псковской «Бригантины» заняли первые места на соревнованиях «Аэроосень»
05.11.2025, 15:200 Голосование за подключение интернета в 28 псковских деревнях продлится до 9 ноября  05.11.2025, 15:170 В Пскове возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Рижском проспекте 05.11.2025, 15:150 Псковичей приглашают принять участие в открытых соревнованиях по воркауту 05.11.2025, 15:070 Алексей Севастьянов: Ответственность за ремонт школ должна быть коллективной
05.11.2025, 15:000 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 05.11.2025, 14:590 Более 700 посетителей стали частью «Ночи искусств» в псковском музее 05.11.2025, 14:560 Гости «Михайловского» делятся фото- и видеокадрами первых заморозков 05.11.2025, 14:550 В закупках медизделий для великолукской больницы усмотрели нарушение конкурентных процедур
05.11.2025, 14:430 В псковском храме пройдёт лекция «О значении числа 40 в православии» 05.11.2025, 14:350 Псковичи могут заявиться на звание заслуженного добровольца региона 05.11.2025, 14:240 Как устроить незабываемое свидание, рассказали псковичам 05.11.2025, 14:170 Алексей Севастьянов: Работа министерства молодежной политики вселяет оптимизм
05.11.2025, 14:080 «Коммунальный ликбез»: Законодательные новации в сфере обращения с ТКО 05.11.2025, 14:020 Большинство респондентов ПЛН не доверяет судебной системе 05.11.2025, 13:540 Псковская область поднялась на 60 место в рейтинге по ипотечным платежам 05.11.2025, 13:511 В Пскове женщина на Toyota Camry повредила две припаркованные машины. ФОТО
05.11.2025, 13:490 Королевами полуфинала «Мисс и Миссис Псков» стали Полина Павлова и Светлана Жилкина 05.11.2025, 13:370 Алексей Севастьянов: Каждый желающий может отправить свои предложения по бюджету онлайн 05.11.2025, 13:310 ИТ-холдинг Т1: В России не хватает 10 тысяч специалистов в области ИИ 05.11.2025, 13:290 Боксер из Пскова стал двухкратным чемпионом турнира в Череповце
05.11.2025, 13:220 Михаил Ведерников: День работника суда мы отмечаем в этом году впервые 05.11.2025, 13:110 В Пскове прошла очередная встреча проекта «Без галстуков» 05.11.2025, 13:080 Школьник из Красногородска стал победителем национального чемпионата «Абилимпикс» 05.11.2025, 13:021 Стали известны подробности пожара с 12-ю погибшими собаками на улице Шоссейной в Пскове
05.11.2025, 12:530 Россиян предупредили о возможных штрафах за содержание свиней в квартире 05.11.2025, 12:490 Короткое замыкание проводки стало причиной возгорания ВАЗа в Великих Луках 05.11.2025, 12:441 «Дневной дозор»: Разгрузит ли Северный обход дороги Пскова? 05.11.2025, 12:410 Более тысячи правонарушений на дорогах пресекли сотрудники псковской ГАИ за неделю
05.11.2025, 12:390 Кабель в трансформаторной подстанции горел в Пскове на выходных 05.11.2025, 12:300 «Лунный ландшафт» во дворах Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.11.2025, 12:250 Безработные россияне стали рекордно быстро находить работу 05.11.2025, 12:170 До +12 градусов и облачность прогнозируют в Псковской области 6 ноября
05.11.2025, 12:050 Прицеп горел на улице Мелиораторов в Печорах 05.11.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Севастьяновым 05.11.2025, 11:590 Сотрудники «Михайловского» вышли на осенние субботники 05.11.2025, 11:580 В Пскове подвели итоги соревнований по зимнему плаванию «Морозный вызов»
05.11.2025, 11:530 Согревает лучше пледа: в «СтругановЪ» — новое сезонное меню! 05.11.2025, 11:500 Огнеборцы спасли пенсионера при возгорании в Опочке 05.11.2025, 11:400 Учения с применением стрелкового оружия продолжаются на полигонах 76-й дивизии 05.11.2025, 11:250 Воздушные гимнастки из Великих Лук завоевали медали на соревнованиях в Италии
05.11.2025, 11:220 При пожаре на улице Шоссейной в Пскове погибли 12 собак и пострадал мужчина 05.11.2025, 11:160 Причиной смертельного пожара в Великих Луках стала неосторожность при курении 05.11.2025, 11:080 Игорь Дитрих и Армен Мнацаканян проведут приемы граждан на этой неделе 05.11.2025, 11:020 Экс-замглавы ФАС Виталий Королев назначен врио губернатора Тверской области
05.11.2025, 10:440 Начитанных и активных псковичей приглашают на литературную викторину 05.11.2025, 10:312 Сплошная для автобусного парка 05.11.2025, 10:201 Летние каникулы в России предложили сократить до двух месяцев 05.11.2025, 10:051 Льва Шлосберга* приговорили к обязательным работам
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru