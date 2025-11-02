Культура

«Сила России – в единстве народа»: в Пскове продолжили отмечать государственный праздник

Торжественное интерактивное мероприятие под названием «Сила России – в единстве народа» состоялось в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 5 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Событие, приуроченное ко Дню народного единства, собрало студентов колледжа ПсковГУ и других молодых людей, чтобы сформировать у них чувство патриотизма, гордости за страну и понимание важности единения.

Мероприятие, продолжительностью два с половиной часа, началось в актовом зале. С приветственным словом выступила директор библиотеки Лариса Егорова, подчеркнув, что библиотека — это не только хранилище знаний, но и центр культуры, способствующий сохранению исторической памяти и укреплению общенациональных ценностей. Она выразила надежду, что праздник станет поводом для каждого задуматься о значении народного единства: «В такие дни, как сегодня, мы особенно остро чувствуем, насколько важно сохранять нашу историческую память. Помнить о тех, кто жил до нас, о тех подвигах, которые были совершены, о тех ценностях, которые передавались из поколения в поколение. Именно эти корни, эта память, эта общая история помогают нам укреплять наши общенациональные ценности, чувствовать себя частью чего-то большего, единого и сильного».

Отдельную часть торжественной программы составили выступления молодых талантов. Учащийся образцового художественного коллектива детской вокальной студии «Позитив» бюджетного учреждения культуры «Дом офицеров» Артем Лапин проникновенно прочитал патриотическое стихотворение Надежды Веденяпиной. Затем Полина Иванова, также представляющая студию «Позитив», исполнила песню «Край родной» под музыку Александра Иевлева и слова Елены Олейник, добавив мероприятию торжественности и теплоты.

В познавательной части мероприятия ключевым моментом стала лекция-погружение «Герои нашего Отечества», спикером выступил руководитель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры «БАРТ» Саид Дукаев.

Он начал лекцию, сравнивая Россию с большой семьёй, где становление не всегда проходит легко, но мудрость и целеустремлённость родителей обеспечивают её развитие. Саид Дукаев отметил, что, хотя многодетные семьи были традицией в истории Российского государства, сейчас это встречается реже. Спикер подчеркнул, что единство в семье и стране является фундаментальной основой существования государства. Он выразил сожаление по поводу сокращения часов истории в школьной программе, из-за чего учителям физически сложно передать весь объём исторических проблем.

Саид Дукаев привёл примеры из истории России, когда отсутствие единства приводило к потере государственности, и это происходило четыре раза. Впервые, по его словам, государственность была утеряна в начале XIII века из-за борьбы князей за наследство, что привело к Монголо-татарскому игу и отбросило страну назад на два с половиной века. Осознание необходимости объединения для освобождения пришло только со временем. Саид Дукаев подчеркнул, что отсутствие согласия в семье, регионе или государстве делает его уязвимым для врагов: «Для того, чтобы все преодолеть, необходимо было прийти в сознание, что мы от этого можем освободиться только вместе. Лучший помощник для любого твоего врага - когда нет согласия в семье. Если нет в семье, значит, нет в регионе, в городе, в государстве. Это самое уязвимое, слабое звено в обществе».

Второй раз Россия потеряла государственность в конце XVI – начале XVII века, в период Смутного времени. Саид Дукаев рассказал, что тогда бояре совместно с польско-литовскими войсками захватили власть в Кремле и пытались диктовать свои условия. Осознание того, что нужно объединяться, снова пришло снизу, от народа, а не сверху, от политиков, заметил Саид Дукаев.

События 1612 года, которые легли в основу современного Дня народного единства, начались в Нижнем Новгороде. Ключевой фигурой лекции стал Кузьма Минин, начавший призывы к объединению среди посадских людей. Он пригласил воеводу Дмитрия Пожарского возглавить ополчение.

Спикер рассказал, как Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский смогли «зажечь» людей идеей спасения страны, когда польско-литовское руководство в Кремле грабило богатства государства. В ответ на требование Кузьмы Минина освободить Кремль, польская шляхта насмешливо предложила ему заниматься своим бизнесом, связанным с мясными продуктами, а не лезть в политику.

Тем не менее их клич был услышан, и колонны ополченцев из разных регионов, включая Поволжье, Центральную Россию и Кавказ, двинулись на Москву. Им удалось освободить Кремль от захватчиков 4 ноября 1612 года. Через год был выбран глава государства — Михаил Романов, положивший начало династии, которая правила более трёхсот лет. Саид Дукаев также упомянул третью потерю государственности в 1917 году, но не стал углубляться в эту тему, сосредоточившись на событиях 1612 года как примере, откуда идёт необходимость объединения.

Лектор подчеркнул, что эта история показывает, как единение народа, вне зависимости от национальности и социального положения, позволило отстоять независимость страны. Этот исторический эпизод является основой для понимания важности Дня народного единства, считает руководитель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры «БАРТ».

Культурное мероприятие завершилось творческими номерами. Музейный этнографический ансамбль народа Сето «Каарахельбе» не только продемонстрировал свои таланты, но и активно взаимодействовал с аудиторией, рассказывая народные сказки, погружая всех в атмосферу своей культуры.

На сцене также выступили участники любительского коллектива испанского танца под руководством Татьяны Васильевой, которые порадовали зрителей зажигательным цыганским танцем. Преподаватель псковского филиала Российской международной академии туризма Маргарита Катунина исполнила популярную песню казахской певицы Розы Рымбаевой «Цвети, земля», а также белорусскую песню «Рушники».

Библиотека вручала благодарности всем участникам за их вклад в развитие культурных традиций и обмена опытом.