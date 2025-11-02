Культура

Встреча поэтического клуба «Зеркало» состоится в Пскове 18 ноября

Творческая встреча, посвященная ремеслу художника слова состоится в смарт-зале библиотеки имени Курбатова 18 ноября в 18.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Мы исследуем феномен поэта, отправимся в филологическое путешествие по миру книг - загадочных историй о творчестве русских поэтов прошедших эпох, их взаимоотношений с современниками, взглядов на мир и человека», - сообщили в библиотеке.

В ходе мероприятия будет организован свободный микрофон.

«Приглашаем писателей, музыкантов, ценителей литературы и всех, кто неравнодушен к искусству, продемонстрировать свои собственные произведения: поэзию, прозу, музыкальные номера. Можно также декламировать произведения любимых авторов прошлых эпох или современности», - добавили в библиотеке.

О своем участии в открытом микрофоне необходимо сообщить заранее руководителю поэтического клуба «Зеркало» Антонине Голубевой.