Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Завершается строительство «Надвратного дома»
ESG-активность на Некрасова
«Гельдт»
Господин Рейтингомер
Доставка газа прекращается с 1 января
где подают лучший завтрак
ПЛН 25 лет
Как устроить свидание мечты?
Новогодний корпоратив
77 лет на страже прав трудящихся
Город Рождества
Вакансии Россети
Как звучат псковичи
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Культура 02.11.2025 09:360 Открытие большого зала ГКЦ после ремонта. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.11.2025 18:200 Встреча поэтического клуба «Зеркало» состоится в Пскове 18 ноября 07.11.2025 21:400 Карельский эпос «Калевала» прозвучит в Псковской областной филармонии 17 ноября 07.11.2025 19:200 Презентация и творческая встреча с автором книги «#дианкинысказки» пройдёт в Пскове 07.11.2025 16:260 «Писано бысть Алексашкою Пушкиным…»: «Михайловское» отмечает 200-летие «Бориса Годунова» 07.11.2025 14:260 «Что, как не горы, вдохновляет писателей»: на «Ленфильме» покажут фильм о знакомых пушкиногорцам великанцах
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:008 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 01.11.2025 00:525 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:002 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Встреча поэтического клуба «Зеркало» состоится в Пскове 18 ноября

08.11.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

Творческая встреча, посвященная ремеслу художника слова состоится в смарт-зале библиотеки имени Курбатова 18 ноября в 18.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Мы исследуем феномен поэта, отправимся в филологическое путешествие по миру книг - загадочных историй о творчестве русских поэтов прошедших эпох, их взаимоотношений с современниками, взглядов на мир и человека», - сообщили в библиотеке.

В ходе мероприятия будет организован свободный микрофон.

«Приглашаем писателей, музыкантов, ценителей литературы и всех, кто неравнодушен к искусству, продемонстрировать свои собственные произведения: поэзию, прозу, музыкальные номера. Можно также декламировать произведения любимых авторов прошлых эпох или современности», - добавили в библиотеке.

О своем участии в открытом микрофоне необходимо сообщить заранее руководителю поэтического клуба «Зеркало» Антонине Голубевой.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 258 человек
08.11.2025, 19:400 Юрия Николаева похоронили в Москве 08.11.2025, 19:200 Заседание оргкомитета Международных Рождественских чтений состоялось в Пскове 08.11.2025, 19:000 Участники программы «Герои земли Псковской» посетили Псковский Кром и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 08.11.2025, 18:400 Великолукские четвероклассники освоили пожарную безопасность
08.11.2025, 18:200 Встреча поэтического клуба «Зеркало» состоится в Пскове 18 ноября 08.11.2025, 18:000 Матушку Веру Адельгейм почтят завтра в храме Жен-Мироносиц в Пскове 08.11.2025, 17:400 Новая воркаут-площадка появилась в псковской деревне Череха 08.11.2025, 17:220 Три автомашины столкнулись в Пскове на Рижском проспекте. ВИДЕО
08.11.2025, 17:201 В ГД внесли проект о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам 08.11.2025, 17:000 Тренажеры, теннисный стол и уличную сцену организовали силами ТОС в псковских деревнях 08.11.2025, 16:402 Мурашко: в России смертность от онкозаболеваний снизилась почти на 10% 08.11.2025, 16:100 Режим опасности БПЛА в Псковской области снят
08.11.2025, 16:000 До +9 ожидается в Псковской области 9 ноября 08.11.2025, 15:400 Умер народный художник России Павел Никонов 08.11.2025, 15:200 Псковичка приняла участие в капитал-шоу «Поле чудес» 08.11.2025, 15:000 Передача про псковское ралли вышла на федеральном телевидении
08.11.2025, 14:400 В Петербурге бывший начальник филиала ВСК получил срок за взятки при контрактах с Минобороны 08.11.2025, 14:200 Укравшего кондитерские изделия псковича задержала Росгвардия 08.11.2025, 14:000 МВД предупредило о новой схеме мошенников с виртуальными кредитными картами 08.11.2025, 13:400 Повторно севшего за руль «под градусом» псковича задержала полиция
08.11.2025, 13:200 В ГД предложили ввести мораторий на ипотеку после рождения ребенка 08.11.2025, 13:000 «Уйди, проклятая, из жизни»: Псковичку будут судить за избиение собственной матери 08.11.2025, 12:400 Умер биолог Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК 08.11.2025, 12:200 В Европарламенте раскрыли детали обсуждений нового 20-го пакета санкций
08.11.2025, 12:000 Обустроенная экскурсионная площадка появилась в новоржевской деревне Выбор 08.11.2025, 11:400 Магнитная буря началась на Земле в ночь на 8 ноября 08.11.2025, 11:200 Аэропорт Пскова снова открыт для воздушных судов 08.11.2025, 11:000 130 лет назад физик Вильгельм Рентген открыл «рентгеновские лучи»
08.11.2025, 10:400 Итоги XI Кубка области по программированию подвели в Пскове 08.11.2025, 10:180 В аэропорту Пскова введены ограничения для обеспечения безопасности 08.11.2025, 10:000 Профсоюзы СОЦПРОФ: Важно обеспечить социальную справедливость при учете доходов семей в пилотном проекте Минтруда 08.11.2025, 09:400 Погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников МВД чествуют сегодня в России
08.11.2025, 09:200 День пианиста отмечают сегодня во всем мире 08.11.2025, 09:011 Митрополит Тихон (Шевкунов) стал лауреатом премии Тарле 07.11.2025, 23:210 В тройном ДТП в Пскове на Ольгинском мосту никто не пострадал 07.11.2025, 22:510 На Красной Площади экспонируются 5 единиц военной техники времен Великой Отечественной, восстановленные в Пскове
07.11.2025, 22:000 Психолог назвала способы избавиться от разрушительных убеждений 07.11.2025, 21:400 Отпевание отца Иоанна (Миронова) состоится 9 ноября 07.11.2025, 21:400 Карельский эпос «Калевала» прозвучит в Псковской областной филармонии 17 ноября 07.11.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 8 ноября
07.11.2025, 21:000 Псковский футболист стал победителем Молодежной футбольной лиги 07.11.2025, 20:401 В Псковской области запустили второй региональный сосудистый центр 07.11.2025, 20:200 В Псковском округе завершился ремонт участка дороги Быстроникольское — Черская 07.11.2025, 20:000 Специалисты ГИМС напомнили о безопасности на водоемах писковским школьникам
07.11.2025, 19:400 «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? ВИДЕО 07.11.2025, 19:400 Псковские пятиклассники посетили арбитражный суд и узнали о Конвенции о правах ребенка 07.11.2025, 19:200 Презентация и творческая встреча с автором книги «#дианкинысказки» пройдёт в Пскове 07.11.2025, 19:000 За неделю по поводу присасывая клещей обратилось 8 жителей Псковской области
07.11.2025, 18:400 Семинар по единоборствам прошёл в Великих Луках 07.11.2025, 18:301 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? 07.11.2025, 18:200 Прививку от гриппа сделали 180 тысяч человек в Псковской области 07.11.2025, 18:120 В Великих Луках прошёл субботник в будущем Доме молодёжи «Родина»
07.11.2025, 18:110 Александр Козловский рассказал молодежи о своих кумирах и жизненных принципах 07.11.2025, 18:080 Продолжается модернизация котельной псковской школы №16 07.11.2025, 18:000 Детский фонд организовал выдачу помощи для семей из Пскова 07.11.2025, 17:571 Конструкции первого этажа бетонируют в новой псковской гостинице Cosmos
07.11.2025, 17:440 «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке. ВИДЕО 07.11.2025, 17:410 Как звучат псковичи 07.11.2025, 17:411 От «Тойоты» до «Хаммера»: в Псковской области вынесли приговоры повторно пойманным пьяным водителям 07.11.2025, 17:370 В Псковской области 70 пенсионеров обучили компьютерной грамотности
07.11.2025, 17:350 Минюст включил в перечень иностранных агентов шесть человек и две организации 07.11.2025, 17:340 Госсектор, машиностроение и ИТ Северо-Запада оказались под прицелом кибермошенников 07.11.2025, 17:320 Как сохранить гармонию в ситуации развода, рассказали псковичам 07.11.2025, 17:260 Фотофакт: Розовую радугу наблюдают псковичи
07.11.2025, 17:170 Псковская область оказалась на 38-м месте в стране по раскрываемости преступлений 07.11.2025, 17:120 Возобновляется расследование дела об обнаружении в псковской квартире трупа со следами пыток  07.11.2025, 17:090 Десять кустов жасмина высадили в псковском парке Победы 07.11.2025, 17:030 Псковский «Горводоканал» подвел итоги работы за октябрь
07.11.2025, 17:010 Реплика Константина Калиниченко: Подвешенное состояние 07.11.2025, 16:590 В Псковском филиале университета ФСИН состоялся круглый стол «Военный парад надежды» 07.11.2025, 16:550 ДТП напротив рынка «Нива» в Пскове занимает две полосы для движения 07.11.2025, 16:460 ОРВИ: лечим симптомы
07.11.2025, 16:400 На «зебре» на улице Некрасова в Пскове сбили 17-летнюю девушку 07.11.2025, 16:360 Псковский психолог дала советы для сохранения психики детей при разводе родителей  07.11.2025, 16:260 «Писано бысть Алексашкою Пушкиным…»: «Михайловское» отмечает 200-летие «Бориса Годунова» 07.11.2025, 16:161 Основные характеристики поступившего в Собрание проекта бюджета ТФОМС прокомментировал Игорь Дитрих
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru