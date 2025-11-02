Псковcкая обл.
Культура

В ноябре музеи-усадьбы Пушкинского заповедника закроются для проведения плановых работ

09.11.2025 15:00

В ноябре музеи-усадьбы Пушкинского заповедника традиционно закроются для проведения плановых работ, сообщили в Telegram-канале «Михайловское».

Фото: Telegram-канал «Михайловское»

График санитарных дней:

  • музей-усадьба «Михайловское» — с 10 по 25 ноября;
  • музей-усадьба «Петровское» — с 10 по 21 ноября;
  • музей-усадьба «Тригорское» — с 22 по 30 ноября;
  • музейный комплекс «Бугрово» — с 24 по 30 ноября.
Источник: Псковская Лента Новостей
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
