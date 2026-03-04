 
Культура

По случаю женского дня «Михайловское» отменяет выходной понедельник

0

По случаю предстоящих «долгих выходных», образовавшихся из-за праздничного 8 Марта, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» объявляет понедельник, 9 марта, своим рабочим днём. Таким образом, посетителей здесь будут принимать 7, 8 и 9 марта с 10.00 до 17.00.

Сергей Репин. Весна в Тригорском (1994). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Выставочные залы в научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) 8 марта также будут открыты для жителей и гостей региона с 10.00 до 17.00, уточнили в Пушкинском заповеднике. Напомним, что здесь в эти дни развёрнуто несколько экспозиций, среди которых не имеющий аналогов в Псковской области проект «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», выставка «Вот мельница…» к 40-летию создания «Музея-мельницы в деревне Бугрово», выставка скульптурных и графических работ Николая Предеина к 75-летию рождения художника, многие другие.

В марте музей отменит и традиционный санитарный вторник в конце месяца, поскольку он выпадает на период школьных каникул. Многолетний опыт музейщиков подсказывает, что в такие дни поток родителей с детьми в псковские пушкинские места кратно возрастает. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026