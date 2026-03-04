По случаю женского дня «Михайловское» отменяет выходной понедельник

По случаю предстоящих «долгих выходных», образовавшихся из-за праздничного 8 Марта, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» объявляет понедельник, 9 марта, своим рабочим днём. Таким образом, посетителей здесь будут принимать 7, 8 и 9 марта с 10.00 до 17.00.

Сергей Репин. Весна в Тригорском (1994). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Выставочные залы в научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) 8 марта также будут открыты для жителей и гостей региона с 10.00 до 17.00, уточнили в Пушкинском заповеднике. Напомним, что здесь в эти дни развёрнуто несколько экспозиций, среди которых не имеющий аналогов в Псковской области проект «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», выставка «Вот мельница…» к 40-летию создания «Музея-мельницы в деревне Бугрово», выставка скульптурных и графических работ Николая Предеина к 75-летию рождения художника, многие другие.

В марте музей отменит и традиционный санитарный вторник в конце месяца, поскольку он выпадает на период школьных каникул. Многолетний опыт музейщиков подсказывает, что в такие дни поток родителей с детьми в псковские пушкинские места кратно возрастает.