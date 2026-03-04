В «Михайловском» впервые показывают уникальные фото строительства музея-мельницы в Бугрове

Ряд уникальных исторических фотографий впервые экспонирует Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» на выставке, подготовленной к 40-летию «Музея-мельницы в деревне Бугрово». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала руководитель службы просветительной и выставочной работы Пушкинского заповедника Алёна Бойцова.

Речь идёт о снимках, на которых запечатлены бойцы строительного отряда химического факультета МГУ имени М. И. Ломоносова на разных этапах работы по строительству Дома мельника в первом музее-мельнице в Пушкинском заповеднике в 1984—1985 годах: от разборки совхозного сарая для перевозки его в Бугрово до возведения сруба и крыши.

М. И. Семенов. Деревня Бугрово. Строительство Дома мельника студентами МГУ. 9 августа 1984 года. Из фондов «Михайловского»

Впервые показывает «Михайловское» и кадр, сделанный научным сотрудником, заведующим музейными фондами Пушкинского заповедника Василием Шпинёвым — перевозку валуна с поля близ Бугрова к месту, где при Пушкине стояла водяная мельница. Позднее на этом камне сделают соответствующую надпись.

Бугрово. Камень с надписью о том, что на этом месте при Пушкине стояла мельница (1979). Из фондов «Михайловского»

«Музей готов, мы закончили работы к февральским дням памяти, а открытие состоится весной. В нём примут участие гости ХХ Всесоюзного пушкинского праздника поэзии, — цитируют в музее заключительный абзац из статьи бывшего в те годы директором музея С. С. Гейченко. — Музей этот в подлинном смысле можно назвать народным, дар благородных поклонников поэзии Пушкина. Проект мельницы был безвозмездно разработан московскими архитекторами И. А. Прилуцким и Ю. А. Насоновым. По этому проекту латышские рабочие из города Резекне соорудили здание мельницы. В строительстве дома мельника принимала участие Псковская научно-реставрационная мастерская под руководством архитектора М. И. Семенова, строительный отряд химического факультета МГУ имени Ломоносова. Электрификацию музея безвозмездно произвели псковские рабочие. Сад и всё угодье вокруг дома мельника расчищали наши шефы — воины и дети — доброхоты из Москвы, Ленинграда, Пскова. Баньку восстановили рабочие заповедника. В экспозиции и убранстве дома тоже принимали участие не только работники музея, но и многие добрые люди. Всем сердечное спасибо за доброе дело!»

В «Михайловском уточнили, что эта публикация под заголовком «Как при Пушкине» была размещена в газете «Советская Россия» в канун дня памяти поэта, 9 февраля 1986 года.

Напомним, что выставка «Вот мельница…» будет работать в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» до конца текущего года.