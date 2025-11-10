Культура

Традиционные XXXI Юношеские кутузовские чтения состоятся в Пскове

Традиционные XXXI Кутузовские чтения пройдут в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева с 18 по 20 ноября. В этом году они посвящены теме «Защитники земли Псковской». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.

В проекте примут участие школьники и учащиеся колледжей в возрасте от 14 до 20 лет. Участникам предстоит представить собственные доклады и эссе, посвященные героям Псковской земли и великим защитникам Отечества.

Темы эссе:

«Защитники земли Псковской и Святой Руси»;

«Александр Невский – фигура государственная и духовная»;

«Довмонт Псковский – меч и слава»;

«Псковичи – герои Советского Союза»;

Другие темы, посвященные выдающимся личностям и событиям военной истории нашего региона.

«Кутузовские чтения — это не просто конкурс, а важная традиция, которая объединяет поколения, помогает молодежи прикоснуться к истории, осознать подвиг предков и почувствовать гордость за родную землю», – отметили в управлении.

Заявки на участие принимаются до 15 ноября включительно.

Для этого необходимо подготовить эссе на одну из предложенных тем и отправить его на электронную почту: marketing@bibliopskov.ru.

Подробнее об условиях участия можно узнать в официальной группе «ВКонтакте».