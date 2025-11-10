Традиционные XXXI Юношеские кутузовские чтения состоятся в Пскове

Традиционные XXXI Кутузовские чтения пройдут в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева с 18 по 20 ноября. В этом году они посвящены теме «Защитники земли Псковской». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.
В проекте примут участие школьники и учащиеся колледжей в возрасте от 14 до 20 лет. Участникам предстоит представить собственные доклады и эссе, посвященные героям Псковской земли и великим защитникам Отечества.
Темы эссе:
«Кутузовские чтения — это не просто конкурс, а важная традиция, которая объединяет поколения, помогает молодежи прикоснуться к истории, осознать подвиг предков и почувствовать гордость за родную землю», – отметили в управлении.
Заявки на участие принимаются до 15 ноября включительно.
Для этого необходимо подготовить эссе на одну из предложенных тем и отправить его на электронную почту: marketing@bibliopskov.ru.
Подробнее об условиях участия можно узнать в официальной группе «ВКонтакте».