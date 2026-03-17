Новую культурно-просветительскую программу «День птиц, весны и жаворонков» запускает Псковский музей-заповедник, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

«Образ птицы широко используется в декоративно-прикладном творчестве. С прилетом птиц наступала долгожданная весна, с их пением просыпалась природа и одаривала всех теплом и новым урожаем. Участники программы познакомятся с традициями народного весеннего календаря, увидят музейные предметы с образами птиц, а также посетят выставку печных изразцов №Зеркало псковской печи№. В конце программы гостей мероприятия ждет выполнение творческого задания», - рассказали в музее.

Первыми участниками программы можно стать 22 марта в 11:30; 28 и 29 марта в 13:00 во Дворе Постникова. Адрес: улица Олега Кошевого, 2.

Запись по телефонам: +78112292260; +79113580816.