В мире викингов: под Новосокольниками воссоздали поселение времён Древней Руси

Псковские археологи уверяют: не обязательно ехать в Египет, чтобы увидеть памятники тысячелетней давности. У нас есть свои, возможно, не такие явные, как пирамиды, но не менее интересные. Один из таких объектов находится вблизи деревни Горожане Новосокольнического округа, где в X-XI веках располагалось богатое торгово-ремесленное поселение. Специалисты исследуют данную территорию уже 10 лет и решили познакомить со своими находками местных жителей и туристов. Ярким событием юбилейной экспедиции стал фестиваль «Историческая лаборатория», который проводился впервые и позволил всем желающим погрузиться в особую атмосферу эпохи викингов.
Обозреватель Псковской Ленты Новостей вместе с гостями мероприятиями преодолела участок пути «из варяг в греки» и выяснила, в чем заключается уникальность территории, у которой есть все шансы стать новой точкой притяжения на юге области.
В этом году археологи собрались для продолжения своих исследований у деревни Горожане в десятый раз. Экспедиция стартовала 15 июля и продлится по 15 августа, она является частью проекта «Создатели истории», направленного на изучение средневекового города и его культурного наследия. Организаторами мероприятия выступают Псковская областная археологическая экспедиция и Археологический центр Псковской области.
Объектом изучения является открытое торгово-ремесленное поселение эпохи викингов, датируемое X–XI веками. Эксперты называют это место уникальным памятником. Он был открыт ещё в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». Всё начиналось с небольших разведочных раскопок, к юбилейному сезону площадь исследований достигла 450 квадратных метров. Общая площадь памятника, по оценкам археологов, составляет примерно 2,5 гектара.
«Несколько лет назад мы сидели с ребятами из экспедиции у костра и размышляли над тем, как донести не только до научного, профессионального сообщества, но и до простых людей - местных жителей и туристов, что мы здесь находим, к каким выводам приходим. И тогда родилась идея создать на месте поселения Горожане ландшафтный археологический парк. Идея амбициозная, по щелчку пальцев она, конечно же, не реализуется, но мы решили постепенно двигаться в этом направлении. Первым шагом стал фестиваль «Историческая лаборатория», - рассказал руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов.
Культурно-просветительское мероприятие удалось реализовать в рамках проекта «Создатели истории. Познавательное путешествие в мир Древней Руси», который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Также помощь в проведении фестиваля оказало правительство Псковской области и администрация Новосокольнического муниципального округа. Непосредственная реализация легла на плечи команды волонтеров и профессиональных археологов из разных городов России.
«Историческая лаборатория» работала вблизи деревни Горожане на протяжении двух дней, 26-27 июля, и привлекла внимание не только местных жителей, но и гостей из соседних районов Псковской области и других регионов. Каждому посетителю сперва предстояло преодолеть сухопутный участок легендарного пути «из варяг в греки», который вёл к поселению викингов. Археологи уверяют, что за тысячелетия ландшафт местности не изменился, и 10 веков назад наши предки видели точно такую же картину.
«Мы с вами живём в XXI веке, но постоянно пересекаемся с нашим тысячелетним прошлым. И, пожалуй, забывать об этом не стоит. Спасибо вам, что откликнулись на наше приглашение, и хорошего отдыха. Гуляйте, смотрите, отдыхайте, развлекайтесь!» - приветствовал руководитель археологической экспедиции гостей, которые начали прибывать с раннего утра.
На площадке собрались самые настоящие «Создатели истории»: археологи, историки, реконструкторы, волонтеры и мастера, воссоздающие древние ремесленные технологии. На территории фестиваля работали несколько тематических площадок, посетив которые можно было окунуться в атмосферу, максимально приближенную к исторической эпохе викингов.
В лагере клуба «Чертог Раса» проходили показательные выступления реконструкторов, там же посетители могли узнать о вооружении эпохи Средневековья, примерить на себя доспехи, подержать в руках мечи, копья, ступицы и топоры.
О повседневной жизни и ремеслах рассказывали мастера, проводящие занятия по кузнечному и гончарному делу, кожевенному мастерству и многим другим. Огромную роль в жизни викингов играла торговля, поэтому в центре фестиваля работала зона с ярмарочными рядами, где была представлена продукция народных мастеров.
Для желающих сделать красочные снимки на площадке оборудовали несколько фотозон и разместили арт-объекты, копирующие находки, обнаруженные при раскопках. Гости мероприятия могли увидеть огромные яркие бусины и 14-гранные весовые гирьки — увеличенные во множество раз аналоги тех, что археологи находят в земле.
Для детей и подростков была отведена отдельная локация с мини-раскопом, а средневековые игры, бои на спортивных мечах и лучный тир пользовались популярностью у гостей всех возрастов.
Кроме того, все посетители могли пройти интерактивный квест — на каждом входном билете был размещён QR-код с подробной инструкцией. Те, кто успешно справился с заданиями и заработал наибольшее количество «призовых слонов», получили заслуженные награды.
Отдельное внимание на фестивале было отведено образовательной и познавательной части. В лекционном зале в течение двух дней известные специалисты из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы читали лекции на темы, связанные с историей археологии Древней Руси эпохи викингов. Гости мероприятия получили уникальную возможность увидеть и услышать экспертов, которые изучают поселения викингов на Северо-Западе и в центральной части России. Посетители познакомились с методами работы археологов, услышали рассказы о новейших исследованиях и находках и, конечно же, узнали, каким было поселение Горожане 1000 лет назад.
В основу проекта «Создатели истории» легла экспедиция, которая не останавливалась и во время работы фестиваля. На территории мероприятия располагался действующий раскоп, где все желающие могли увидеть, как добывается новое историческое знание, задать вопросы настоящим археологам. А в учебном раскопе можно было попробовать себя в роли специалиста: поискать современные бусины, которыми организаторы заранее щедро снабдили «песочницу», и осколки керамики — той самой, которая была найдена вблизи деревни Горожане. Артефакты новоиспечённые «археологи» забирали с собой в качестве сувенира.
Такой формат работы авторы проекта опробовали ещё в прошлом году, позаимствовав идею «археологического театра» у израильских коллег, использовавших подобный метод в Иерусалиме. Приглашали организованные группы туристов, показывали им один день из жизни экспедиции.
«Это помогало людям погрузиться в нашу работу, увидеть, как мы проводим раскопки, как устроены полевые лагеря и лаборатории, и что мы находим. Мы хотели развеять стереотип о том, что археологи прячут находки по карманам», - рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6) в преддверии фестиваля Александр Михайлов.
Задумка оказалась вполне осуществимой и интересной людям, поэтому в рамках фестиваля также было решено показать весь цикл работы археологов. Гости узнали, что земля в раскопе снимается исключительно вручную пластами порядка 10 см, почему важно просеивать её через сито, для чего нужен нивелир, что такое культурный слой, чем он отличается от «материка», и как анализ материковых ям помогает восстанавливать страницы истории.
Посетителям фестиваля рассказали о массовых и индивидуальных находках на территории поселения, число которых в этом сезоне уже превысило сотню. Помимо «классического» набора (фрагменты керамических изделий, костей, бус и других украшений) были обнаружены арабские монеты дирхемы и уникальный для данного памятника оселок - точильный камень с отверстием, причём хорошо сохранившийся, что является большой редкостью.
Археологи уверены, что на поселении Горожане им предстоит сделать ещё немало открытий, и в следующем году намерены снова поделиться результатами с общественностью.
«Мы уже отправили новую заявку в президентский фонд культурных инициатив, будем стараться проводить фестиваль ежегодно. Сейчас нам очень важно получить обратную связь, так как мы делали это первый раз. Мы археологи и никогда не занимались организацией массовых мероприятий, это не очень привычная для нас сфера. Поэтому сперва нужно понять, как всё получилось, понравилось ли людям, может, что-то пошло не так, чтобы в следующий раз нужные моменты подкорректировать», - уточнил Александр Михайлов.
Инициативу археологов всесторонне поддерживают местные власти, которые рассчитывают, что фестиваль «Историческая лаборатория» станет ежегодным и поспособствует в том числе развитию внутреннего туризма.
«Мы давно знакомы деятельностью Александра Валерьевича и его команды, которые решили представить на всеобщее обозрение всё, что они здесь делают. Много интересных задумок и активностей, хочется верить, что всем понравится, и такое мероприятие на Новосокольнической земле будет традиционным. Посмотрим, каким получится «первый блин», - надеюсь, не комом», - отметила заместитель главы Новосокольнического муниципального округа Татьяна Лисица, открывая «Историческую лабораторию».
Вердикт нашей редакции: фестивалю быть, так как с первого раза всё вышло очень даже «вкусно» и насыщенно. Каждый гость мог найти занятие по душе, получил возможность приятно и с пользой провести выходные на свежем воздухе, пополнив багаж знаний новыми открытиями. Теперь на карте Новосокольнического округа есть новая точка притяжения, которая вполне может стать популярным местом отдыха и развлечений местных жителей и туристов.
Ульяна Лаблюк