Культура

В мире викингов: под Новосокольниками воссоздали поселение времён Древней Руси

Псковские археологи уверяют: не обязательно ехать в Египет, чтобы увидеть памятники тысячелетней давности. У нас есть свои, возможно, не такие явные, как пирамиды, но не менее интересные. Один из таких объектов находится вблизи деревни Горожане Новосокольнического округа, где в X-XI веках располагалось богатое торгово-ремесленное поселение. Специалисты исследуют данную территорию уже 10 лет и решили познакомить со своими находками местных жителей и туристов. Ярким событием юбилейной экспедиции стал фестиваль «Историческая лаборатория», который проводился впервые и позволил всем желающим погрузиться в особую атмосферу эпохи викингов.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей вместе с гостями мероприятиями преодолела участок пути «из варяг в греки» и выяснила, в чем заключается уникальность территории, у которой есть все шансы стать новой точкой притяжения на юге области.

Амбициозная идея

В этом году археологи собрались для продолжения своих исследований у деревни Горожане в десятый раз. Экспедиция стартовала 15 июля и продлится по 15 августа, она является частью проекта «Создатели истории», направленного на изучение средневекового города и его культурного наследия. Организаторами мероприятия выступают Псковская областная археологическая экспедиция и Археологический центр Псковской области.

Объектом изучения является открытое торгово-ремесленное поселение эпохи викингов, датируемое X–XI веками. Эксперты называют это место уникальным памятником. Он был открыт ещё в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». Всё начиналось с небольших разведочных раскопок, к юбилейному сезону площадь исследований достигла 450 квадратных метров. Общая площадь памятника, по оценкам археологов, составляет примерно 2,5 гектара.

Здесь хорошо сохранился «мощный культурный слой», который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. На сегодняшний день объект считается одним из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России, там обнаружено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом.

«Несколько лет назад мы сидели с ребятами из экспедиции у костра и размышляли над тем, как донести не только до научного, профессионального сообщества, но и до простых людей - местных жителей и туристов, что мы здесь находим, к каким выводам приходим. И тогда родилась идея создать на месте поселения Горожане ландшафтный археологический парк. Идея амбициозная, по щелчку пальцев она, конечно же, не реализуется, но мы решили постепенно двигаться в этом направлении. Первым шагом стал фестиваль «Историческая лаборатория», - рассказал руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов.

Культурно-просветительское мероприятие удалось реализовать в рамках проекта «Создатели истории. Познавательное путешествие в мир Древней Руси», который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Также помощь в проведении фестиваля оказало правительство Псковской области и администрация Новосокольнического муниципального округа. Непосредственная реализация легла на плечи команды волонтеров и профессиональных археологов из разных городов России.

«Мы решили оживить это место на пару дней и напомнить, что здесь жили люди, которые торговали, ковали металл, резали кость, влюблялись, женились, строили дома — это первый момент. Второй — мы хотим создать эффект узнавания этого места, чтобы при звучании слова «Горожане» у людей возникал какой-то позитивный образ. И третий момент — создание точки притяжения. Мы хотим показать местным жителям и туристам, приезжающим в регион, что наша земля богата, она древняя. Совсем не обязательно ехать смотреть на египетские пирамиды, у нас есть свои памятники, пускай не такие яркие и очевидные, и тем не менее уникальные. Вот это поле - тоже памятник, и его надо сохранить для будущих поколений, изучать по возможности. Донести такую понятую для археолога мысль до простого человека довольно сложно. Подобные мероприятия как раз позволяют это сделать, люди понимают, что мы находимся на месте поселения, здесь везде культурный слой», - подчеркнул Александр Михайлов.

От прошлого к настоящему

«Историческая лаборатория» работала вблизи деревни Горожане на протяжении двух дней, 26-27 июля, и привлекла внимание не только местных жителей, но и гостей из соседних районов Псковской области и других регионов. Каждому посетителю сперва предстояло преодолеть сухопутный участок легендарного пути «из варяг в греки», который вёл к поселению викингов. Археологи уверяют, что за тысячелетия ландшафт местности не изменился, и 10 веков назад наши предки видели точно такую же картину.

«Мы с вами живём в XXI веке, но постоянно пересекаемся с нашим тысячелетним прошлым. И, пожалуй, забывать об этом не стоит. Спасибо вам, что откликнулись на наше приглашение, и хорошего отдыха. Гуляйте, смотрите, отдыхайте, развлекайтесь!» - приветствовал руководитель археологической экспедиции гостей, которые начали прибывать с раннего утра.

На площадке собрались самые настоящие «Создатели истории»: археологи, историки, реконструкторы, волонтеры и мастера, воссоздающие древние ремесленные технологии. На территории фестиваля работали несколько тематических площадок, посетив которые можно было окунуться в атмосферу, максимально приближенную к исторической эпохе викингов.

В лагере клуба «Чертог Раса» проходили показательные выступления реконструкторов, там же посетители могли узнать о вооружении эпохи Средневековья, примерить на себя доспехи, подержать в руках мечи, копья, ступицы и топоры.

О повседневной жизни и ремеслах рассказывали мастера, проводящие занятия по кузнечному и гончарному делу, кожевенному мастерству и многим другим. Огромную роль в жизни викингов играла торговля, поэтому в центре фестиваля работала зона с ярмарочными рядами, где была представлена продукция народных мастеров.

Для желающих сделать красочные снимки на площадке оборудовали несколько фотозон и разместили арт-объекты, копирующие находки, обнаруженные при раскопках. Гости мероприятия могли увидеть огромные яркие бусины и 14-гранные весовые гирьки — увеличенные во множество раз аналоги тех, что археологи находят в земле.

Для детей и подростков была отведена отдельная локация с мини-раскопом, а средневековые игры, бои на спортивных мечах и лучный тир пользовались популярностью у гостей всех возрастов.

Кроме того, все посетители могли пройти интерактивный квест — на каждом входном билете был размещён QR-код с подробной инструкцией. Те, кто успешно справился с заданиями и заработал наибольшее количество «призовых слонов», получили заслуженные награды.

Отдельное внимание на фестивале было отведено образовательной и познавательной части. В лекционном зале в течение двух дней известные специалисты из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы читали лекции на темы, связанные с историей археологии Древней Руси эпохи викингов. Гости мероприятия получили уникальную возможность увидеть и услышать экспертов, которые изучают поселения викингов на Северо-Западе и в центральной части России. Посетители познакомились с методами работы археологов, услышали рассказы о новейших исследованиях и находках и, конечно же, узнали, каким было поселение Горожане 1000 лет назад.

Исследования продолжаются

В основу проекта «Создатели истории» легла экспедиция, которая не останавливалась и во время работы фестиваля. На территории мероприятия располагался действующий раскоп, где все желающие могли увидеть, как добывается новое историческое знание, задать вопросы настоящим археологам. А в учебном раскопе можно было попробовать себя в роли специалиста: поискать современные бусины, которыми организаторы заранее щедро снабдили «песочницу», и осколки керамики — той самой, которая была найдена вблизи деревни Горожане. Артефакты новоиспечённые «археологи» забирали с собой в качестве сувенира.

Такой формат работы авторы проекта опробовали ещё в прошлом году, позаимствовав идею «археологического театра» у израильских коллег, использовавших подобный метод в Иерусалиме. Приглашали организованные группы туристов, показывали им один день из жизни экспедиции.

«Это помогало людям погрузиться в нашу работу, увидеть, как мы проводим раскопки, как устроены полевые лагеря и лаборатории, и что мы находим. Мы хотели развеять стереотип о том, что археологи прячут находки по карманам», - рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6) в преддверии фестиваля Александр Михайлов.

Задумка оказалась вполне осуществимой и интересной людям, поэтому в рамках фестиваля также было решено показать весь цикл работы археологов. Гости узнали, что земля в раскопе снимается исключительно вручную пластами порядка 10 см, почему важно просеивать её через сито, для чего нужен нивелир, что такое культурный слой, чем он отличается от «материка», и как анализ материковых ям помогает восстанавливать страницы истории.

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Посетителям фестиваля рассказали о массовых и индивидуальных находках на территории поселения, число которых в этом сезоне уже превысило сотню. Помимо «классического» набора (фрагменты керамических изделий, костей, бус и других украшений) были обнаружены арабские монеты дирхемы и уникальный для данного памятника оселок - точильный камень с отверстием, причём хорошо сохранившийся, что является большой редкостью.

Археологи уверены, что на поселении Горожане им предстоит сделать ещё немало открытий, и в следующем году намерены снова поделиться результатами с общественностью.

«Мы уже отправили новую заявку в президентский фонд культурных инициатив, будем стараться проводить фестиваль ежегодно. Сейчас нам очень важно получить обратную связь, так как мы делали это первый раз. Мы археологи и никогда не занимались организацией массовых мероприятий, это не очень привычная для нас сфера. Поэтому сперва нужно понять, как всё получилось, понравилось ли людям, может, что-то пошло не так, чтобы в следующий раз нужные моменты подкорректировать», - уточнил Александр Михайлов.

Инициативу археологов всесторонне поддерживают местные власти, которые рассчитывают, что фестиваль «Историческая лаборатория» станет ежегодным и поспособствует в том числе развитию внутреннего туризма.

«Мы давно знакомы деятельностью Александра Валерьевича и его команды, которые решили представить на всеобщее обозрение всё, что они здесь делают. Много интересных задумок и активностей, хочется верить, что всем понравится, и такое мероприятие на Новосокольнической земле будет традиционным. Посмотрим, каким получится «первый блин», - надеюсь, не комом», - отметила заместитель главы Новосокольнического муниципального округа Татьяна Лисица, открывая «Историческую лабораторию».

Вердикт нашей редакции: фестивалю быть, так как с первого раза всё вышло очень даже «вкусно» и насыщенно. Каждый гость мог найти занятие по душе, получил возможность приятно и с пользой провести выходные на свежем воздухе, пополнив багаж знаний новыми открытиями. Теперь на карте Новосокольнического округа есть новая точка притяжения, которая вполне может стать популярным местом отдыха и развлечений местных жителей и туристов.

Ульяна Лаблюк