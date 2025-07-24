Общество

«Создатели истории» собрались в новосокольнической деревне Горожане. ФОТОРЕПОРТАЖ

26 июля на территории поселения Горожане в Новосокольническом округе стартовало культурно-просветительское мероприятие «Историческая лаборатория». Оно проводится в рамках проекта «Создатели истории. Познавательное путешествие в мир Древней Руси», который реализуется Псковской областной археологической экспедицией при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В поселении эпохи викингов собрались настоящие «Создатели истории»: археологи, историки, реконструкторы, волонтеры, мастера, воссоздающие древние ремесленные технологии. Работают лагерь реконструкторов, ремесленные мастерские, фотозона, ярмарка народных мастеров, а также действующий раскоп, где можно увидеть, как добывается новое историческое знание. Для детей и подростков отведена отдельная локация с мини-раскопом, лучным тиром, средневековыми играми, боями на спортивных мечах. «Историческая лаборатория продолжит работу 27 июля».

На площадке также разместили арт-объекты, копирующие находки, обнаруженные при раскопках. Подробности — в фоторепортаже Псковской Ленты Новостей.