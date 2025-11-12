Культура

Три работы псковских школьников прошли в финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Сразу три работы студийцев псковской Школы креативных индустрий (ШКИ) прошли в финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» – 2025, который состоится в Санкт-Петербурге 11-13 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила преподаватель ШКИ Диана Бартенева.

По ее словам, это проекты ШКИ: «Псковская Азбука», «Псковские Барсики» и «Псковские Барсики самые милые!».

«Псковская Азбука». Основная идея проекта - где каждая буква стала отражением локального термина или исторической личности, связанной с Псковом. Это не просто сувениры, а настоящие арт-объекты, которые позволят туристам глубже погрузиться в культурное и историческое наследие города.

Линейка сувениров «Псковские Барсики». Это уже целый бренд от Софии Ковтун. Милые персонажи, комиксы и море позитива. Проект, который уже полюбили и дети, и взрослые.

«Псковские Барсики самые милые!». Проект в коллаборации с Псковским кукольным домом. Серия мультиков и целая Вселенная Барсиков Саввы, Вени и Вали.

«Почему это круто? Наши студийцы создают реальные продукты, которые оценивают эксперты туриндустрии. Дети соревнуются на одном уровне с крупными туркомпаниями и производителями. Работы наших ребят будут представлены наравне с профессионалами рынка. Это только начало — впереди еще больше проектов», - отметила Диана Бартенева.

Смотрите также Тысяча и один кадр

«В декабре едем покорять Питер», - добавила преподаватель ШКИ .

Отметим, что в финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Санкт-Петербурге будут представлены сувениры от авторов и производителей со всей России.