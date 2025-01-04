Культура

Тысяча и один кадр

К Рождеству ученики псковской Школы креативных индустрий выпустили трогательный мульфильм о псковских барсиках. Особенность творческого продукта не только в его милых героях, но и в том, что он сделан в очень сложной технике кукольной анимации, знакомой нам по старым добрым советским мультикам.

О том, сколько времени ушло на создание пятиминутного анимационного фильма, кто писал сценарий, кто делал огромное количество фотографий, чтобы «оживить» персонажей, и где сейчас псковичи могут познакомиться с котиками, их игрушечными домами и другими декорациями к мультику «Барсик и Рождество», Псковской Ленте Новостей рассказала преподаватель ШКИ Диана Бартенева.

Мультфильм «Барсик и Рождество» - результат совместного творчества учеников студии фотовидеопроизводства и Псковского кукольного дома. Объединение художников предоставило для съемок куклы и декорации, а все остальное сделали псковские школьники под руководством своих преподавателей — Дианы и Ильи Бартеневых.

Новогодняя сказка

В студии занимается 22 школьника. Ребята работают над разными проектами, их фотовыставки проходят в различных общественных пространствах Пскова. Например, в одном из книжных магазинов города можно было познакомиться с фотоработами учеников студии, посвященными магии книги. А вот мультики ребята еще не снимали, это их первый опыт.

«Это первая именно мультипликационная работа детей, потому что мы занимаемся в основном, фотовидеосъемкой. Но в технике покадровой анимации создается серия фотографий. Соответственно, это тоже профиль нашей студии», - говорит Диана Бартенева.

К технике стоп-моушн (покадровой анимации) преподаватели ШКИ решили обратиться в рамках подготовки масштабного межстудийного проекта. Так появилась идея создать новогоднюю сказку о барсиках. «Поскольку мы сотрудничаем и находимся в очень в теплых отношениях с Псковским кукольным домом, с Аней Невар, Олей Колесниковой, мы вспомнили, что у них есть целый проект «Псковские барсики». Они делают их из шерсти способом валяния. И решили снять мультик», - рассказывает преподаватель.

Сюжет будущего анимационного фильма тоже придумывали дети. Среди учащихся ШКИ был проведен конкурс на лучший сценарий. В комиссию, которая состояла из преподавателей школы, поступило 10 заявок, и несколько сценариев было выбрано. За реализацию одного из них взялась студия анимации, а ребята, занимающиеся по направлению фотовидеосъемки, взяли в работу сценарий ученицы студии Ангелины Мамоновой.

«Нам настолько понравился сценарий Ангелины, что мы решили его реализовать. У меня есть опыт съемки стоп-моушн. И мы с ребятами приняли решение, что мы этот сценарий реализуем у себя», - отмечает Диана.

Савва, Валя и Веня

Специально для мультфильма Псковский кукольный дом изготовил трех барсиков. Причем, рекомендации по их внешнему виду давала сценарист мультфильма: «Ангелина сказала, какими чертами характера они должны обладать, какая на них должна быть одежда — уличная и домашняя».

Все три барсика названы именами известных псковичей: Савва, Валя и Веня. На это намекают и детали интерьера и одежды котиков: у барсика Саввы в комнате чертежи, Валя — на ночь читал книгу, у Венечки - все в корабликах. «Дело в том, что дети читали «Двух капитанов». И Вениамин Каверин у них ассоциируется с кораблями и морем», - поясняет Диана.

Что касается декораций, - почти все изготовлено специально для мультфильма. Кроме домов. Дома и так есть в Псковском кукольном доме, поэтому для работы просто взяли часть предметов.

В настоящее время куклы и реквизит мультфильма «Барсик и Рождество» - экспонаты выставки в одной из псковских кофеен.

Посетители могут поближе познакомиться с псковскими барсиками и их помощниками в деле украшения новогодней елки — эрмитажными котами.

24 кадра в секунду

Мультфильм снимали в течение декабря - «по чуть-чуть». «Если у меня и супруга есть опыт подобной съемки, то у детей его не было вообще никакого. К тому же это наисложнейшая техника, где важно соблюдать много правил, чтобы герои двигались именно так, как они двигаются в жизни. Сейчас из известных режиссеров только Уэс Андерсон и Тим Бертон работают в этой технике. Но мы хотели детям показать именно аналоговую анимацию с помощью фотографии, чтобы они понимали ценность профессии, насколько это кропотливый труд, что за минутным роликом, снятым в такой технике, стоит огромная работа», - говорит преподаватель.

Стандартный формат частоты для мультфильма — 24 кадра в секунду. При такой скорости движение кажется плавным и не дерганым. Поэтому для пятиминутного ролика был отснят огромный фотоматериал.

«Для одной секунды мы снимали 24 действия. И важно было не забывать, что в кадре не один персонаж. Помимо барсика, там есть и другие герои. Важно, чтобы они шевелились, чтобы снег сыпался, часы шли», - отмечает преподаватель.

Было и несколько сложных моментов. Например, снять момент, когда рыбки передают бусы барсику или тот закидывает телеграмму в почтовый ящик. Но ребята справились!

Дети хотят снимать

В съемках были задействованы все учащиеся студии. Как в настоящем продакшн, у каждого - своя часть работы. Главной на площадке была режиссер и сценарист Ангелина. Другие ребята отвечали за освещение, реквизит и тд. Часть участников процесса занимались тем, что двигали кукол. Съемку вели три оператора, и еще один снимал бэкстейдж — сам процесс съемки.

«Ребята были настолько увлечены, что приходили каждый день, в том числе и на выходных. Они были очень увлечены процессом и не хотели расходиться», - вспоминает преподаватель.

Более того, многие уже хотят связать жизнь с кинематографом: «Есть мальчик, у которого талант к осветительным работам, он хочет стать гафером. Есть ребята, которые хотят стать сценаристами. Дети пробуют себя в профессии, влюбляются в нее».

Результат работы юных мультипликаторов понравился и зрителям, и им самим. Поэтому ребята решили, что хотят продолжить эту историю и снимать по одному мультфильму в сезон.

«Они очень рады, что их труд не прошел зря. И уже весной хотят выпустить следующий мультик. Дети хотят снимать. А если они хотят — то мы будем помогать!», - отмечает преподаватель.

ПОДРОБНОСТИ

Для мультфильма учениками ШКИ была отснята 1641 фотография. Диктором стал актер Пушкинского театра Максим Плеханов.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой и ВК-сообщества ШКИ Псков