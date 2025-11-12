Культура

Участники псковского Сретенского бала посетили дворцы Павловска и Царского Села

Участники проекта «Сретенский бал: по следам истории» совершили выездную экскурсию в дворцово-парковые ансамбли Ленинградской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Поездка направлена на знакомство с историческими памятниками в рамках подготовки к современному молодёжному танцевальному событию — псковскому Сретенскому балу.

Маршрут группы включил два знаковых пригорода Санкт-Петербурга. В Павловске участники проекта осмотрели дворец, вручённый Екатериной II в качестве подарка своему сыну Павлу I. Особое внимание в экскурсии уделили послевоенной реставрации ансамбля, когда его восстанавливали практически из руин.

В Царском Селе программа продолжилась в Александровском дворце. Этот объект известен как постоянная резиденция последнего российского императора Николая II. Архитектура и планировка дворца показали, как в одном здании сочетались функции парадной императорской резиденции и семейного гнезда.

Своим впечатлением о поездке поделилась одна из участниц Сретенского бала Надежда Филипенкова: «Поездка была просто волшебная! Дворцы поражают своим размахом и великолепием. В Павловском дворце ты как будто окунаешься в эпоху Просвещения: везде отсылки к античной культуре и чувствуется, что по духу дворец строился для человека, мечтавшего о переменах. Александровский дворец поражает своим размахом. Дворец большой. Экспозиция очень хорошая. Ты как будто погружаешься в быт царской семьи в их последние месяцы жизни в нём. Поездка оставила самые тёплые впечатления, за что большое спасибо организаторам».

«Всё было круто, очень понравились экскурсии и сама поездка. Было комфортно, даже не было мысли, что зря еду. Очень красивый, прекрасный город с зимней атмосферой: парки, дворцы и крепости будто в сказке, либо из другого мира. Организаторы отреагировали сразу на жалобу к самочувствию, и водитель остановил автобус, за что тоже огромное спасибо. Всё очень круто, спасибо за эту замечательную поездку и эмоции», — поделилась впечатлением ещё одна участница проекта Фрося Никандрова.

Проект «Сретенский бал: по следам истории» реализуется при поддержке Росмолодёжи и Росмолодёжь.Гранты.

Напомним, в Пскове 16 ноября в библиотеке имени Ивана Васильева была проведена лекция «Нужен ли этикет на балу ХХI века?» в рамках подготовки к Сретенскому балу.