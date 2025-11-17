Продолжается регистрация на научно-практическую конференцию «Изборск и его округа»

Продолжается регистрация участников на XVIII научно-практическую конференцию «Изборск и его округа», которая состоится 27 и 28 ноября на территории музея-заповедника «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Фото: Музей-заповедник «Изборск»
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Конференция приурочена к Году защитника Отечества и посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, изучению, сохранению, популяризации историко-культурного и природного наследия Изборской земли.
В рамках чтений предполагается обсудить вопросы, связанные с историей Изборска, событиями, определившими судьбу страны, народа, с изучением памятников археологии, архитектуры, природы:
– Изборск и его округа в истории России;
– Изборск в годы Великой Отечественной войны;
– Вклад изборян в Победу в Великой Отечественной войне;
– Археологическое изучение памятников Изборска и его округи;
– Сохранение культурного наследия народов России
– Увековечивание памяти о выдающихся жителях Изборска и его округи;
– Природное разнообразие Изборско-Мальской долины;
– Изборск как объект религиозного, событийного и культурного туризма.
Здесь о конференции можно узнать подробнее
Заседания конференции состоятся в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск», по адресу: Изборск, улица Печорская, 41а.
Заявки и тезисы докладов для участия в работе конференции можно направлять в оргкомитет по электронной почте: izborsk@yandex.ru до 21 ноября.