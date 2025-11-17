Культура

Продолжается регистрация на научно-практическую конференцию «Изборск и его округа»

Продолжается регистрация участников на XVIII научно-практическую конференцию «Изборск и его округа», которая состоится 27 и 28 ноября на территории музея-заповедника «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Конференция приурочена к Году защитника Отечества и посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, изучению, сохранению, популяризации историко-культурного и природного наследия Изборской земли.

В рамках чтений предполагается обсудить вопросы, связанные с историей Изборска, событиями, определившими судьбу страны, народа, с изучением памятников археологии, архитектуры, природы:

– Изборск и его округа в истории России;

– Изборск в годы Великой Отечественной войны;

– Вклад изборян в Победу в Великой Отечественной войне;

– Археологическое изучение памятников Изборска и его округи;

– Сохранение культурного наследия народов России

– Увековечивание памяти о выдающихся жителях Изборска и его округи;

– Природное разнообразие Изборско-Мальской долины;

– Изборск как объект религиозного, событийного и культурного туризма.

Здесь о конференции можно узнать подробнее

Заседания конференции состоятся в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск», по адресу: Изборск, улица Печорская, 41а.

Заявки и тезисы докладов для участия в работе конференции можно направлять в оргкомитет по электронной почте: izborsk@yandex.ru до 21 ноября.