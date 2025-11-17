Псковcкая обл.
Культура

Министр просвещения Абхазии посетила «Михайловское»

18.11.2025 13:09|ПсковКомментариев: 0

Министр просвещения Абхазии Хана Гунба посетила Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» 18 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева / музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Высокая гостья поклонилась могиле А.С. Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре и побывала на экскурсии в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское».

Министр поблагодарила сотрудников музея за сохранение памяти о русском гении и рассказала, что творчество Александра Пушкина знают и любят в Абхазии. Она сообщила, что уже достигнута договорённость с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым о поездках школьников республики в «Михайловское».

Ханну Гунба во время её визита в Пушкинский заповедник сопровождали исполняющий обязанности министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая и глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова. Представила гостье Пушкинский заповедник заместитель директора по музейной, научной и экскурсионной работе Елена Михайлова.

Источник: Псковская Лента Новостей
