Заканчивается регистрация на участие в псковских рэп-баттлах

Уже в этот четверг, 20 ноября, стартует отбор на седьмой сезон Pskov Rap Competition (PRC) в новом формате DeathMatch. Вход на мероприятие остается бесплатным с 2011 года, и в этом году организаторы не стали ничего менять. У желающих исполнителей остался последний день для регистрации, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
На данный момент зарегистрировались 16 участников:
Помимо этого, зарегистрированы Headlight, Kostet, Мутный - участники PRC и DeathMatch ивентов, участники PRC T!RVN и NiFlogen, новые лица в псковском рэп-баттле SavAHAHA и Granenok, а также впервые в сезоне — победитель DeathMatch ивент и создатель PRC — KK.
Судить отбор будут:
За музыку на протяжении всего сезона отвечают Dj Kor и Dj Envy.
Напомним, призовой фонд PRC25 составляет 45 000 рублей, также предусмотрены подарки от партнеров мероприятия.