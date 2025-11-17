Культура

Заканчивается регистрация на участие в псковских рэп-баттлах

Уже в этот четверг, 20 ноября, стартует отбор на седьмой сезон Pskov Rap Competition (PRC) в новом формате DeathMatch. Вход на мероприятие остается бесплатным с 2011 года, и в этом году организаторы не стали ничего менять. У желающих исполнителей остался последний день для регистрации, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

На данный момент зарегистрировались 16 участников:

Rowen - победитель Street Fresh баттла, участник PRC24 и DeathMatch ивентов,

Young easy - финалист шоу кейса «За музыкой»,

Марианна Бахмайер - победитель акапельного сезона баттлов в Ташкенте, представитель Узбекистана,

Mc Surge - гражданин Австралии с русскими корнями,

99dl - финалист PRC24 и призер Street Fresh баттла.

Помимо этого, зарегистрированы Headlight, Kostet, Мутный - участники PRC и DeathMatch ивентов, участники PRC T!RVN и NiFlogen, новые лица в псковском рэп-баттле SavAHAHA и Granenok, а также впервые в сезоне — победитель DeathMatch ивент и создатель PRC — KK.

Судить отбор будут:

ЧД - финалист PRC 2019, победитель «Слово Псковской области» (2016), многократный судья самых разных проектов,

Женя Таблз - участник онлайн баттлов, участник PRC 2011\2012\2013\2018,

Dextra - победитель PRC 2019, победитель PRC 2024, финалист Street Fresh баттла

и другие приглашенные судьи.

За музыку на протяжении всего сезона отвечают Dj Kor и Dj Envy.

«Подарком для всех присутствующих станет represent от специальных гостей мероприятия — Propp Sasha и GUSLINSKIY, музыка которых 100% найдет отклик в сердцах наших зрителей!» - подчеркнули организаторы.

Напомним, призовой фонд PRC25 составляет 45 000 рублей, также предусмотрены подарки от партнеров мероприятия.