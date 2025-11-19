Псковcкая обл.
Культура

«Культурный код»: как крылатые выражения возвращают интерес к литературе в современном образовании

19.11.2025 09:30|ПсковКомментариев: 0

Крылатые фразы - яркие и запоминающиеся выражения, берущие начало в произведениях классической литературы, придающие повседневному общению глубину и красоту, а речи - выразительность и эмоциональность. Они помогают лучше передать мысли и чувства. Вместе с учителем русского языка и литературы Печорской средней общеобразовательной школы №3 Евгенией Пономаренко исследуем применение крылатых выражений, обогащающих нашу речь.

 

Крылатые выражения представляют собой фразеологизмы, которые вошли в нашу речь из произведений русской классической литературы, насыщая повседневную коммуникацию. «Есть такие своеобразные "завирусившиеся" фразы из литературных произведений, которые стали известными цитатами и широко используются в разговорной речи», - отметила Евгения Пономаренко. Они коренятся в таких великих произведениях, как «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Горе от ума», басни Крылова, придавая речи экспрессивность и соединяя нас с культурным наследием. 

Однако, по словам педагога, несмотря на значимость этих шедевров, современным ученикам часто не хватает интереса к чтению, их приходится заставлять знакомиться с классикой. Многие молодые люди не понимают и не используют крылатые выражения в своей речи так же активно, как это делали предыдущие поколения. 

Крылатые выражения в речи учителя - способ сделать общение с учениками более ярким и красноречивым, возможность передать им мудрость классической литературы, подчеркнула Евгения Пономаренко. Учитель активно интегрирует такие фразы в своем взаимодействии с учащимися.

Например, когда ученик сообщает, что выполнил домашнее задание, но забыл его дома, она с улыбкой цитирует Грибоедова: «Свежо предание, а верится с трудом». В случаях, когда школьники бездельничают и увлечены играми на телефонах под партой, она говорит им: «Счастливые часов не наблюдают», - чтобы подчеркнуть их беззаботность. Если же ученики надеются на «чудо», уповают на удачу вместо усердия, учитель обращается к Александру Пушкину: «Блажен, кто верует».

Евгения Пономаренко также часто использует басни Крылова, чтобы донести до учеников ценные жизненные уроки. Например, если кто-то постоянно не выполняет домашнее задание, она говорит: «Да только воз и ныне там», - а при объяснении простого для неё, но сложного для детей задания, произносит: «А ларчик просто открывался». В тех ситуациях, когда ученики игнорируют замечания, Евгения Пономаренко не теряет чувства юмора и цитирует: «А Васька слушает, да ест». 

В процессе преподавания литературы крылатые выражения служат  мощным инструментом для передачи знаний и формирования у учеников литературного мышления. Как отмечает  учитель русского языка и литературы, многие из известных фраз Александра Пушкина и Михаила Лермонтова находят свое применение в классе, в образовательном процессе. Например, когда ученики не хотят учиться, она использует фразу из романа «Евгений Онегин»: «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Эти слова помогают ей подметить ситуацию с нерадивыми учащимися, которые вместо усвоения материала выбирают поверхностное отношение к учебе. 

Когда же школьники забегают на уроки русского языка после физкультуры в спортивной форме, Евгения Пономаренко озвучивает фразу из письма Пушкина брату: «С корабля на бал», - чтобы напомнить им о необходимости подготовиться к уроку. Неподписанные учениками работы также не обходятся без сопровождения со стороны учителя литературными отсылками: когда дети оставляют на листочке только имя, она спрашивает: «Почему подписываете на деревню дедушке?» - цитируя Антона Чехова. В моменты, когда Евгения Пономаренко читает сочинения одиннадцатиклассников, она вспоминает Лермонтова: «Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно». 

Учитель русского языка и литературы в своей преподавательской практике также прибегает к строкам из произведений Сергея Есенина, например: «Всё пройдёт, как с белых яблонь дым», - когда ученики переживают не по тем поводам, по которым следовало бы. 

Ирония и юмор - важные элементы педагогической деятельности. Евгения Пономаренко уверена, что, даже если дети не читают классическую литературу, они все равно обогащаются через знания и крылатые выражения своего педагога.

В современном образовательном процессе, как отмечает учитель литературы, наблюдается значительная проблема с привлечением учеников к чтению классической литературы. Эпоха 19-го века кажется молодежи далекой, неактуальной и непривлекательной, порождает отторжение и неприязнь к русской классике. Это, безусловно, требует серьезного внимания со стороны педагогов и культурных деятелей. Евгения Пономаренко подчеркивает, что существуют интересные фильмы, которые призваны помочь ребятам осмыслить значимость и ценность этих произведений как неотъемлемой части нашей культуры, став мостом между поколениями. Несмотря на сложности, есть и те ученики, которые проявляют интерес и приходят обсудить прочитанное на перемене. 

«Есть такое понятие - «культурный код», который мы должны нести из поколения в поколение. Этот код сейчас даёт сбой в связи с тем, что ученики не тяготеют к чтению, но он всё равно продолжится и будет существовать. Наши дети, наши внуки будут использовать крылатые фразы и афоризмы в речи», - сказала учитель.

Важно помнить, что раньше люди сами искали информацию в библиотеках, тогда как современные школьники могут получить знания одним нажатием кнопки. Евгения Пономаренко надеется, что молодежь будет чаще обращаться к литературе, чтобы обогатить свой внутренний мир и расширить горизонты восприятия: «Хотелось бы, чтобы чаще нажимали на эту кнопку поиска информации, хоть и в Интернете».

Необходимо осознавать, что классическая литература - не просто набор старинных текстов, а отражение человеческой природы, вечных вопросов и ценностей, которые будут актуальными вне зависимости от времени.

«Культурный код» включает в себя багаж знаний о литературе и общие культурные ориентиры, формирующие наше восприятие мира. К сожалению, современные технологии часто предоставляют информацию в упрощенном виде, что снижает глубину понимания и критического мышления у молодежи, и именно это делает таким важным возвращение к классическим текстам - они учат нас размышлять, анализировать и чувствовать. Чтение классической литературы - это возможность развить эмпатию и понимание других людей и их переживаний. 

Можно сказать, задача педагогов заключается не только в том, чтобы обучать детей чтению классической литературы, но и в том, чтобы вдохновлять их на этот процесс. Употребление крылатых выражений в образовательном процессе возвращает интерес к литературе и тем самым формирует новое поколение читателей, умеющих ценить богатство русской классики.

Подготовлено по материалам программы «Великий, могучий» на «ПЛН FM» (102.6 FM) при поддержке ПОИПКРО.

Источник: Псковская Лента Новостей
