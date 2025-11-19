Культура

Юбилейный концерт Оркестра русских народных инструментов состоится в Пскове

Псковский областной колледж искусств приглашает на юбилейный концерт Оркестра русских народных инструментов, который состоится 20 ноября в концертном зале музыкального отделения. Мероприятие посвящено 65-летию со дня основания Псковского областного музыкального училища, а также 65-летию самого коллектива, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств.

В программе концерта прозвучат приложения и оригинальные произведения, написанные для народного оркестра.

Участники концерта: оркестр русских народных инструментов под руководством Георгия Гребеня, академический хор колледжа (руководитель Инна Суровицкая), солисты ансамбля «Псков», Заслуженный работник культуры Константин Абабков и другие.

Начало в 18.00. Адрес концертного зала: улица Воеводы Шуйского, 2.

Вход на концерт свободный.