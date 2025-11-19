Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новогодний корпоратив
«Культурный код» крылатые выражения
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
ESG-активность на Некрасова
где подают лучший завтрак
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
77 лет на страже прав трудящихся
Город Рождества
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Культура 19.11.2025 09:300 «Культурный код»: как крылатые выражения возвращают интерес к литературе в современном образовании 19.11.2025 12:090 «Придумано и сделано в России»: стул-модуль Roar 19.11.2025 10:530 Юбилейный концерт Оркестра русских народных инструментов состоится в Пскове 19.11.2025 09:300 «Культурный код»: как крылатые выражения возвращают интерес к литературе в современном образовании 19.11.2025 09:090 Стартует всероссийская акция «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада» 18.11.2025 18:170 Завершился приём заявок на конференцию «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий»
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 13.11.2025 07:302 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Юбилейный концерт Оркестра русских народных инструментов состоится в Пскове

19.11.2025 10:53|ПсковКомментариев: 0

Псковский областной колледж искусств приглашает на юбилейный концерт Оркестра русских народных инструментов, который состоится 20 ноября в концертном зале музыкального отделения. Мероприятие посвящено 65-летию со дня основания Псковского областного музыкального училища, а также 65-летию самого коллектива, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств.

В программе концерта прозвучат приложения и оригинальные произведения, написанные для народного оркестра.

Участники концерта: оркестр русских народных инструментов под руководством Георгия Гребеня, академический хор колледжа (руководитель Инна Суровицкая), солисты ансамбля «Псков», Заслуженный работник культуры Константин Абабков и другие. 

Начало в 18.00. Адрес концертного зала: улица Воеводы Шуйского, 2.

Вход на концерт свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 62 человека
19.11.2025, 12:090 «Придумано и сделано в России»: стул-модуль Roar 19.11.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Рождество начинается здесь» 19.11.2025, 12:050 Студенты псковских колледжей смогут посещать экскурсии за счет региона 19.11.2025, 11:490 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе над бюджетом и процессах в региональном здравоохранении
19.11.2025, 11:450 Округам Псковской области планируют с 1 января дать право назначать выплаты за классное руководство 19.11.2025, 11:390 Органные шедевры Европы смогут услышать псковичи 22 ноября 19.11.2025, 11:380 Диспансеризацию и медпомощь гостям из других регионов обсудили в Собрании  19.11.2025, 11:280 GURAVI: откройте для себя новые вкусы утреннего меню
19.11.2025, 11:260 Названо количество неработающих в Псковской области 19.11.2025, 11:200 Испорченную вандалами памятную табличку в Стругах Красных заменят на огнеупорную 19.11.2025, 11:120 Зарплаты врачей и наращивание номерного фонда обсудили в соцкомитете Собрания 19.11.2025, 11:000 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Анастасия Емельянова
19.11.2025, 10:530 Юбилейный концерт Оркестра русских народных инструментов состоится в Пскове 19.11.2025, 10:450 Коммунальные службы Великих Лук ликвидируют последствия снегопада 19.11.2025, 10:381 Символический ключ от ЖК «Пушкин» в Пскове получил «самый юный новосел» 19.11.2025, 10:360 «Беседка»: «Рождество начинается здесь»
19.11.2025, 10:210 Профессору ПсковГУ Анатолию Филимонову присвоено звание заслуженного работника высшей школы РФ 19.11.2025, 10:160 Только 30% работающих псковичей используют все дни отпуска до конца года — опрос 19.11.2025, 10:000 Власти Великих Лук: Растет доля предпринимателей, занимающихся изготовлением продукции 19.11.2025, 09:420 Россиянина оштрафовали за опубликованные 10 лет назад картинки с сатаной
19.11.2025, 09:300 «Культурный код»: как крылатые выражения возвращают интерес к литературе в современном образовании 19.11.2025, 09:150 Скорректированные условия программы «Сельская ипотека» обсудили в Пскове 19.11.2025, 09:150 Пассажиры поездов стали реже нарушать запрет на курение 19.11.2025, 09:090 Стартует всероссийская акция «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»
19.11.2025, 09:040 Застройщик раскрыл секрет названия жилого комплекса бизнес-класса «Пушкин» в Пскове 19.11.2025, 08:580 Женщины в Псковской области спят более трети суток — статистика 19.11.2025, 08:400 Эксперты рассказали, могут ли уволить за сон на работе 19.11.2025, 08:200 В России хотят приравнять деструктивный контент к экстремистскому
19.11.2025, 08:000 Аналитики назвали среднюю стоимость наборов новогодних украшений 19.11.2025, 07:300 День женского предпринимательства отмечают 19 ноября 19.11.2025, 07:030 Международный мужской день празднуют 19 ноября 18.11.2025, 23:040 Великие Луки примут Чемпионат России по воздухоплаванию в 2026 году
18.11.2025, 22:391 Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли 18.11.2025, 22:000 В Госдуме назвали способы снизить смертность на российских дорогах 18.11.2025, 21:420 Жителю Плюсского района, угрожавшему ножом пенсионеру, назначат принудительное лечение 18.11.2025, 21:200 Не запрет, а выбор: Как растительная диета влияет на организм и кому нужна осторожность
18.11.2025, 21:000 Урок мужества в спецназе: псковские школьники побывали в гостях у «Зубра» 18.11.2025, 20:400 Россельхознадзор обследовал более 460 тысяч гектаров земель в Псковской области на наличие вредителей 18.11.2025, 20:200 Экс-главу технопарка «Сколково» Рената Батырова арестовали по делу о взятке 18.11.2025, 20:030 Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области
18.11.2025, 19:400 В Пскове продлен сбор помощи для животных приюта «Лесопилка» 18.11.2025, 19:200 Наталья Федорова провела рабочую встречу по актуальным проблемам лесного хозяйства 18.11.2025, 19:000 Telegram работает на территории Пскова без ограничений 18 ноября 18.11.2025, 18:400 В Псковской области стартовала всероссийская акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»
18.11.2025, 18:200 Олег Панкевич об итогах летнего сезона и планах псковского «Горводоканала» 18.11.2025, 18:200 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла на треть за минувшую неделю 18.11.2025, 18:170 Завершился приём заявок на конференцию «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» 18.11.2025, 18:110 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи идею запретить продажу вейпов?
18.11.2025, 18:060 В Пскове бывшего инспектора ДПС лишат свободы за взяточничество 18.11.2025, 17:580 Предложения ЛДПР по борьбе с наркоманией обсудили в Пскове 18.11.2025, 17:460 МТС создала ИИ-секретаря для малого бизнеса Псковщины 18.11.2025, 17:450 Администрация Великих Лук напомнила, куда сдать старые автомобильные шины
18.11.2025, 17:420 Елена Полонская вошла в число финалистов премии платформы «Россия – страна возможностей» 18.11.2025, 17:360 «Кузница»: На пути к чистой воде. ВИДЕО 18.11.2025, 17:230 Платформа DION от ИТ-холдинга Т1 выходит на рынок Беларуси 18.11.2025, 17:150 «Гонки по вертикали»: про симулякры и бабло. ВИДЕО
18.11.2025, 16:550 Экспозиция «Школа партизанского мастерства» откроется в нацпарке «Себежский» 18.11.2025, 16:540 Госдума приняла во втором чтении проект о размере МРОТ с 2026 года 18.11.2025, 16:390 «Беседка»: О проблемах и перспективах футбола Псковской области. ВИДЕО 18.11.2025, 16:340 В «Горводоканале» назвали причину задержки ремонта коллектора на Запсковье
18.11.2025, 16:280 В Великих Луках состоялось празднование Дня воздухоплавателя 18.11.2025, 16:250 Суд исключил бывшего директора из числа акционеров псковского ООО «Бизнес эпоха» 18.11.2025, 16:080 Первый снег в Изборске: древняя крепость встречает зиму под белым покровом 18.11.2025, 16:050 Россиянам рассказали о бесплатных услугах в поездах дальнего следования
18.11.2025, 15:582 Алексей Кириллов: Качество воды в Пскове хорошее, но предприятия несут убытки 18.11.2025, 15:500 Преимущества частичной брекет-системы назвали псковские стоматологи 18.11.2025, 15:400 Мокрый снег и до -3 градусов прогнозируют в Псковской области 19 ноября 18.11.2025, 15:390 Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы
18.11.2025, 15:350 Команда псковских гимнасток привезла 18 медалей и кубок с турнира Polygon Global 18.11.2025, 15:300 Выставка «Урок равновесия» в Изборске представляет экспонат «Лунные весы» 18.11.2025, 15:230 Псковский суд взыскал с гражданина 25 тысяч рублей за нецензурные оскорбления 18.11.2025, 15:150 Новый онлайн-сервис запустили для граждан, желающих служить в псковской полиции
18.11.2025, 15:070 Стала известна причина появления трансформаторной будки возле Псковского кремля 18.11.2025, 15:000 Заканчивается регистрация на участие в псковских рэп-баттлах 18.11.2025, 14:550 Реконструкция коллектора от улицы Коммунальной до Радиозавода в Пскове запланирована на 2027 год 18.11.2025, 14:440 Эксперт объяснил, как распознать мошенников под видом курьеров
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru