Культура

Создать герб своей семьи смогут псковичи на мастер-классе

Акция «Моей Отчизны герб» пройдет в Псковском музее-заповеднике. Мероприятие будет приурочено ко Дню Государственного герба Российской Федерации и состоится 30 ноября в музейном комплексе «Двор Постникова», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Для участников акции пройдет интерактивная культурно-образовательная программа «Куда ведут старинные ступени». Гостям расскажут о богатой купеческой усадьбе купцов Постниковых, построенной в конце XVII века на Запсковье. «Старинные ступени» приведут в разные интерьеры дома и различные истории: от печного изразца до китайской живописи.

Также все желающие в этот день с 11:00 до 15:00 смогут принять участие в творческом мастер-классе «Семейный герб» и создать герб своей семьи по правилам геральдики.

Начало 30 ноября (воскресенье) в 11:00. Адрес: улица Олега Кошевого, 2. Телефоны для записи: +78112292259, +78112292260, +79113580816.