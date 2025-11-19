Культура

Михаил Ведерников возглавил делегацию на Днях Псковской области в Витебске

Дни Псковской области стартовали в городе Витебске Республики Беларусь 21 ноября. Запланирован целый ряд культурных и деловых мероприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области. Дни Псковской области в Витебске, 2023 год

Официальную делегацию Псковской области возглавляет губернатор Михаил Ведерников. В ее состав также вошли вице-губернаторы, представители регионального правительства и руководство исполнительных органов Псковской области. Кроме того, в мероприятии примут участие делегации сельхозпроизводителей, специалисты и эксперты туриндустрии, образовательных, молодежных организаций.

В рамках Дней Псковской области в Витебске будет насыщенная деловая программа. Вопросы укрепления взаимодействия рассмотрят на 11-ом заседании рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Псковской области Российской Федерации, которая пройдет под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Натальи Петкевич. К подписанию запланирован ряд соглашений, направленных на расширение взаимовыгодного сотрудничества.

С участием витебских и псковских специалистов пройдет серия круглых столов, которые будут посвящены актуальным вопросам сферы образования, молодежной политики, труда и занятости, туризма и сохранения исторической памяти. Каждая встреча станет пространством для обмена опытом и выработки совместных решений, направленных на улучшение качества жизни молодежи и общества в целом.

Важной частью Дней Псковской области станет культурная программа. В концертном зале «Витебск» для жителей и гостей города выступят музыканты детской филармонии Псковской области. А на специализированной ярмарке регион познакомит жителей Витебска с продукцией, произведенной фермерами и индивидуальными предпринимателями Псковской области.

В правительстве отметили, что дни Псковской области в Витебске проходят уже второй раз. Впервые мероприятие состоялось в 2023 году и вызвало большой интерес у жителей и гостей города. В 2022 и 2024 годах проводились Дни Витебской области в Пскове, которые также привлекли внимание представителей бизнес-сообщества и горожан.

Смотрите также Дни Псковской области торжественно открыли в Витебске

Мероприятия в Витебске проходят в рамках договоренностей между губернатором Михаилом Ведерниковым и его белорусским коллегой — председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным по развитию отношений между соседними регионами братских стран.