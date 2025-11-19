Открылась XI научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий»

XI научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» открылась в конференц-зале историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василева в Пскове 21 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С приветственным словом выступили министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко. Также зачитали приветственную речь генерального директора АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)» Дениса Василенко.
Вадим Нэдик поприветствовал всех участников конференции: «Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, партнеры. Мы с удовольствием и с великим интересом послушаем все доклады, которые будут представлены. Буквально на днях будет проходить очень интересное мероприятие на ВДНХ, которое организует институт имени Лихачева, которое посвящено Всемирному культурному наследию стран СНГ. Очень важное мероприятие, надеюсь принять в нём участие. По поводу этого мероприятия: конференция стала площадкой, в которой ежегодно принимает участие не только Северо-Запад. Я могу сказать, у нас всегда гости из Великого Новгорода, из Ленинградской области, из Республики Карелия, из Санкт-Петербурга. В этом году у нас не в первый раз уже принимать участие будут докладчики из Москвы».
Он также поделился планами: «15 докладов запланировано на сегодняшний день. Работа предстоит достаточно серьезная, вдумчивая».
Министр рассказал о задачах и планах, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые стоят перед министерством культурного наследия Псковской области.
Главнейшей задачей Вадим Нэдик назвал обеспечение всех объектов культурного наследия границами территорий.
В рамках конференции звучат доклады о ходе работ по восстановлению Успенской церкви в Кондопоге от заместителя начальника отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Светланы Куспак.
Директор «Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры» Алексей Калиненко представил доклад «О некоторых вопросах охраны и сохранения культурного наследия Псковщины».
Председатель псковского регионального отделения Союза архитекторов РФ Владимир Васильев представил доклад «Наследие? Наследие!».
В своих выступлениях специалисты также представили следующие результаты исследований и реставрации:
Старшие научные сотрудники Псковского музея-заповедника рассмотрели атрибуцию граффити из собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, представили коллекцию фрагментов оконного стекла из закладок Спасо-Преображенского собора, изучили биографию псковского подрядчика строительных работ Якова Горюшина. Заместитель директора «НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры» Мария Лисенкова выступила с докладом о включении монументальной живописи в предмет охраны памятников.