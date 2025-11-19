Культура

Открылась XI научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий»

XI научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» открылась в конференц-зале историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василева в Пскове 21 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом выступили министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко. Также зачитали приветственную речь генерального директора АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)» Дениса Василенко.

Вадим Нэдик поприветствовал всех участников конференции: «Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, партнеры. Мы с удовольствием и с великим интересом послушаем все доклады, которые будут представлены. Буквально на днях будет проходить очень интересное мероприятие на ВДНХ, которое организует институт имени Лихачева, которое посвящено Всемирному культурному наследию стран СНГ. Очень важное мероприятие, надеюсь принять в нём участие. По поводу этого мероприятия: конференция стала площадкой, в которой ежегодно принимает участие не только Северо-Запад. Я могу сказать, у нас всегда гости из Великого Новгорода, из Ленинградской области, из Республики Карелия, из Санкт-Петербурга. В этом году у нас не в первый раз уже принимать участие будут докладчики из Москвы».

Он также поделился планами: «15 докладов запланировано на сегодняшний день. Работа предстоит достаточно серьезная, вдумчивая».

Министр рассказал о задачах и планах, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые стоят перед министерством культурного наследия Псковской области.

Главнейшей задачей Вадим Нэдик назвал обеспечение всех объектов культурного наследия границами территорий.

«И в этом направлении мы работаем достаточно эффективно. Это работа совместная, вместе с научно-производственным центром, вместе с археологическим центром Псковской области», — добавил он. По его словам, огромное количество объектов было включено еще в 1998 году в перечень памятников археологии.

В рамках конференции звучат доклады о ходе работ по восстановлению Успенской церкви в Кондопоге от заместителя начальника отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Светланы Куспак.

Директор «Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры» Алексей Калиненко представил доклад «О некоторых вопросах охраны и сохранения культурного наследия Псковщины».

Председатель псковского регионального отделения Союза архитекторов РФ Владимир Васильев представил доклад «Наследие? Наследие!».

В своих выступлениях специалисты также представили следующие результаты исследований и реставрации:

Директор и научный руководитель ООО «Псковский институт Спецпроектреставрация» Евгений Иванов и главный архитектор Татьяна Полетаева рассказали о результатах исследований и реставрации церкви Николы со Усохи;

Главный архитектор проекта, кандидат архитектуры ООО «АРМ-3» Татьяна Пятницкая представила доклад о научном руководстве и авторском надзоре при работах на памятниках истории и архитектуры;

Архитектор-реставратор Ольга Рогова осветила открытия 2024 и 2025 годов по церкви Николая Чудотворца в Изборской крепости;

Директор АНО «Традиция» Андрей Бодэ рассказал об истории, архитектуре и вопросах сохранения церкви Мины, Виктора и Викентия в Кусве;

Ведущий специалист комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Елена Рыбачек выделила средневековые памятники фортификационного искусства Ленинградской области;

Главный специалист-архитектор учреждения культуры «Новгородское научно-реставрационное управление» Мария Зонн доложила о работах по сохранению объекта культурного наследия «Ветряная мельница» в Новгородской области;

Главный архитектор ООО «АРМ Аркада-НТ» Юлия Стояк поделилась опытом авторского надзора при работах на Троицком кафедральном соборе;

Главный архитектор проекта ООО «АРМ-32» Полина Стоголева рассказала о реставрации фасадов особняка Якова Пантелеева в Ивангороде.

Старшие научные сотрудники Псковского музея-заповедника рассмотрели атрибуцию граффити из собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, представили коллекцию фрагментов оконного стекла из закладок Спасо-Преображенского собора, изучили биографию псковского подрядчика строительных работ Якова Горюшина. Заместитель директора «НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры» Мария Лисенкова выступила с докладом о включении монументальной живописи в предмет охраны памятников.