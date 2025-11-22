Культура

Изборскую крепость запечатлела в картине посетительница

Две картины с изображением Изборской крепости и Изборско-Мальской долины нарисовала посетительница, сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее-заповеднике «Изборск».

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

«Поздняя осень – время, когда завершается высокий туристический сезон, а в музее-заповеднике продолжается активная выставочная, научная и экскурсионная работа – посетители знакомятся с экспозициями и иногда делают музею подарки. Мы благодарим почитательницу Изборска Ольгу Анатольевну Волкову за её дар – две картины, на которых изображены Изборско-Мальская долина и ансамбль Изборской крепости», - сообщили в музее.

Также в музее отметили, что щедрость и любовь посетителей к искусству помогают сохранять и приумножать культурное достояние Изборска.

«Ждём в гости и всегда рады видеть Вас в музее!» - подытожили в музее.