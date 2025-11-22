Культура

Псковская детская театральная мастерская «Гвозди» отпраздновала 10-летие

Спектакль по произведениям Даниила Хармса «Не спать!» представила детская театральная мастерская «Гвозди» в честь своего 10-летия в новом зале Псковского театра драмы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина

В обновленной версии спектакля заняты студийцы нового потока «Гвоздей» — ученики Актерского курса. Спектакль поставили педагоги Александр Суховский (художественный руководитель мастерской) и Людмила Масленникова, оформил главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло.

На одну сцену с новичками вышли и выпускники мастерской — молодые артисты труппы Псковского театра драмы Ульяна Гноевая и Александр Петровский.