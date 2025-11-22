Культура

Фестиваль-лаборатория танцевального проекта «Проекция» пройдёт в Пскове

В декабре псковичей ждут два ярких субпроекта «Проекции» – DUEL и IMPRO, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

На DUEL 6 декабря в креативном пространстве «ЛОФТ» участники сразятся в танцевальных поединках в нескольких номинациях: Contemporary Kids, Experimental и All Styles. Вход для зрителя бесплатный. IMPRO, открытый импровизационный конкурс без возрастных ограничений, пройдет 7 декабря в КЗ ПОКИ. Вход для зрителя бесплатный.

Для участников нужно заполнить регистрационные формы в социальных сетях.

6 декабря стартуют танцевальные лаборатории – это образовательно-просветительские программы, подготовленные ведущими экспертами и представителями танцевальной культуры России. Попасть на лабораторию можно бесплатно предварительно заполнив регистрацию в социальных сетях проекта.

6 и 7 декабря приезжает Тимур Ганеев. Он является артистом труппы MusicAeterna Dance, созданной дирижёром Теодором Курентзисом в 2004 году. MusicAeterna регулярно гастролирует по России и миру, выступает на таких площадках, как Венский Концертхаус, Берлинская и Эльбская филармонии, Национальный концертный зал Мадрида и другие.

17 и 18 января танцевальную лабораторию проведет Никита Маркелов – опытный преподаватель, участвовавший в известных проектах и спектаклях. Среди них – награжденные спектакли проекта Ксении Михеевой «Последние чаепитие» и «Место, которого ещё не было».

14 и 15 февраля в Псков приезжает Оксана Ковалева – лауреат премии журнала «Собака топ 50», в номинации театр. Как хореограф выпускала спектакли на Новой сцене Александринского театра, работала с режиссёром Юлдус Бахтиозиной.

21 и 22 марта пройдет танцевальная лаборатория под руководством Ивана Сачкова – преподавателя программы «Искусство современного танца» Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. В ходе лаборатории Иван познакомит с современными техниками и подходами к партнерскому взаимодействию, расскажет о пластических и физических возможностях совместного движения.

24 и 25 апреля завершает серию лабораторий хореограф, резидент Новой сцены Александрийского театра Ксения Семенова. Её мастер-классы помогут развить прочное техническое основание и творческую гибкость через импровизацию. Также дополнительно 24 апреля блок мастер-классов проведет экс. артистка проекта Ksenia Miheeva Project Елизавета Шульгина. На мастер-классах будет уделено внимание техническому и качественному аспектам движения. А также будет работа с лексической фразой, текстурами для улучшения и развития инструментария танцовщиков.

25 апреля Алина Зайцева проведет блок мастер-классов, посвященный инструментам импровизации и развитию своего танцевального языка. Помимо танцевальных лабораторий 25 апреля в Псковской областной филармонии пройдут бесплатные показы спектаклей и работ профессиональных танцевальных компаний России.

Псков увидит работы театра современного танца «КАННОН ДАНС». Компания была удостоена Молодёжной премии Правительства Санкт-Петербурга и шесть раз становилась номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска. Их творческие проекты гастролируют по ведущим фестивалям Финляндии, Италии, США и других стран, что подчеркивает высокий уровень исполнителей и режиссеров.

Артисты труппы musicAeterna Dance Тимур Ганеев и Айсылу Мирхафизхан-Фролова представят спектакль «Нэрсэдер». Работа была показана на VIII фестивале современного танца и перформанса «Прикосновение», где получила отклик зрителей за выразительность и эмоциональную глубину.

Ksenia Mickheeva Project, коллаборация танцоров под руководством хореографа-постановщика Ксении Михеевой, также покажут спектакль на сцене Филармонии. Компания является многократными номинанты на Высшую театральную премию России «Золотая маска», лауреатами Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит 2022» в номинации «Лучший спектакль современного танца».

Помимо этого, зрители смогут увидеть танцевальные работы, исполненные профессиональными хореографами и артистами: Некрасовой Елизаветой и Захваткиной Ириной, Оксаной Ковалевой и Дарьей Пластун, Елизаветой Шульгиной и Алиной Зайцевой.

Завершающим мероприятием проекта станет конкурс молодых исполнителей в жанре современного танца, который пройдет 26 апреля в Псковской областной филармонии. Участие в конкурсе и посещение мероприятия для всех зрителей бесплатно. Более подробная информация о проекте, а также ссылки на регистрацию можно найти в социальных сетях «Проекции».