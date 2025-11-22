Культура

«Придумано и сделано в России»: коллекция интерьерных скульптур

Музей-заповедник «Изборск» представляет коллекцию интерьерных скульптур 19-20-21 веков в рамках выставки «Придумано и сделано в России».

«Интерьерные скульптуры Юрия Безобразова, выполненные по мотивам кукол панок – деревянных кукол Русского Севера: крестьяне создавали их для детей и передавали из поколения в поколение», - рассказали в музее-заповеднике «Изборск».

Напомним, передвижная выставка «Придумано и сделано в России» работает ежедневно с 10.00 до 17.00 в выставочном зале в Изборске до 30 ноября. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Всероссийского музея декоративного искусства, Фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив.