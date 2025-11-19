Культура

«Придумано и сделано в России»: серия подсвечников «Природа севера»

Музей-заповедник «Изборск» представляет серию подсвечников «Природа севера» в рамках выставки «Придумано и сделано в России».

«В подсвечниках из серого и бесцветного хрусталя «Природа севера» Анна Третьяк представила собирательный образ северной природы. Хрупкое и рокальное по стилю стекло переплетается с монолитным бетоном подобно ладожским шхерам, вырастающим над гладью воды», — рассказали в музее-заповеднике «Изборск».

Напомним, передвижная выставка «Придумано и сделано в России» работает ежедневно с 10.00 до 17.00 в выставочном зале в Изборске до 30 ноября. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Всероссийского музея декоративного искусства, Фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив.