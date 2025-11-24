Стартовал конкурс на лучшую игрушку для изборской ели

Стартовал конкурс на лучшую ёлочную игрушку «Подарок для изборской ёлки», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».
Фото: Музей-заповедник «Изборск»
С положением о конкурсе и условиями участия можно ознакомиться по ссылке. Анкета-заявка и приложения будут размещены в комментариях под постом. Прием заявок продлится до 18 декабря. Заявки можно присылать на почту: izborsk331617@yandex.ru.
Новогодние игрушки будут ждать с 25 ноября по 21 декабря по адресу: Изборск улица Печорская, дом 37.