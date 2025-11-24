Культура

Стартовал конкурс на лучшую игрушку для изборской ели

Стартовал конкурс на лучшую ёлочную игрушку «Подарок для изборской ёлки», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

«В нашем музее-заповеднике живёт традиция – накануне новогодних и рождественских праздников мы украшаем музейный квартал и экспозиции, и в этом году мы решили создать волшебную атмосферу вместе с вами! Пусть ваша ёлочная игрушка отразит дух древнего города, его величие и очарование. Добавьте волшебства, любви и вдохновения – и ваша работа станет настоящим сокровищем, займёт почётное место на изборской ёлке», - обратились к жителям и гостям региона представители музея.

С положением о конкурсе и условиями участия можно ознакомиться по ссылке. Анкета-заявка и приложения будут размещены в комментариях под постом. Прием заявок продлится до 18 декабря. Заявки можно присылать на почту: izborsk331617@yandex.ru.

Новогодние игрушки будут ждать с 25 ноября по 21 декабря по адресу: Изборск улица Печорская, дом 37.