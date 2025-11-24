Культура

Псковский музей-заповедник провел инклюзивные программы для людей с инвалидностью

Сотрудники Псковского музея-заповедника провели образовательные программы для воспитанников производственно-интеграционных мастерских для людей с инвалидностью имени В.П. Шмитца, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В Поганкиных палатах прошла инклюзивная программа «В гости к псковскому купцу». Участники программы познакомились с палатами купца Сергея Поганкина, прогулялись по этажам каменного здания и узнали об архитектурных особенностях купеческих палат.

Также в здании самих производственно-интеграционных мастерских для воспитанников провели программу «От Пскова до озера», на которой воспитанникам рассказали об истории Пскова, самых значимых зданиях и памятниках города и области, а также о жизни на Талабских островах.

Мероприятия прошли в рамках Всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех».