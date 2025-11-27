Культура

В музее-заповеднике «Изборск» чтут князя Александра Невского

Русская православная церковь вспоминает святого благоверного князя Александра Невского 6 декабря. Имя князя Александра Невского – символ защиты русских земель от внешних врагов. В неспокойном XIII веке он сыграл огромную роль в сохранении и развитии русского государства. Имя князя, великого полководца и государственного деятеля, навечно вписано в историю России, сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: общий вид выставки «Александр Невский. Спаситель земли Русской» в Изборской крепости

Князь Александр Невский – не только важнейшая историческая личность и символ России, но и ее небесный заступник и покровитель. На восточном прясле Изборской крепости, памятнике древнерусского оборонного зодчества XIV-XVII веков, продолжает работу выставка «Александр Невский. Спаситель земли Русской».

Иллюстрации: картины художника Евгения Емельянова, экспонировавшиеся на выставке «Крепость» в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» в феврале-мае 2025 года

Выставка рассказывает о жизни и подвигах благоверного князя, его роли в истории страны, укреплении основ российской государственности и православной веры, защите Псково-Изборской земли.