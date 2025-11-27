Культура

Литературный вечер «Воины тайного слова» пройдет в Пскове 7 декабря

7 декабря в 15:00 Центральная городская библиотека Пскова приглашает на литературный вечер «Воины тайного слова», посвященный 70-летию со дня рождения поэта, переводчика Евгения Шешолина. Специальными гостями вечера станут московские поэты – Борис Кутенков и Николай Милешкин – основатели Антологии Литературных чтений «Они ушли, они остались» о поэтах, ушедших молодыми в конце XX и начале XXI века. сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Вниманию участников вечера будет представлена выставка «Визуализация поэтического текста. Художники – поэту Евгению Шешолину, организатором которой является художник и галерист Илья Семин. Экспозиция вмещает работы Сергея Ковальского (Санкт-Петербург), Игоря Шаймарданова (Санкт-Петербург), Илья Семин (Псков), Александра Малей (Витебск) и других авторов.

«Что вместила в себя его поэзия, предстоит определять тем, кто с нею встретится. Хотя нет, каждому из читателей предстоит определить, насколько он вмещается в поэзию», - полагают друзья поэта, которые поделятся воспоминаниями о встречах и нежной дружбе с Евгением Шешолиным. Чтения стихотворных текстов Евгения Шешолина проведет поэт Артем Тасалов. испытавший смерть поэта в собственной судьбе.

«Рано уходящие из жизни поэты — это тоже отступающие в вечность «солдаты» нашей культуры, нашей литературы. Помнить о них наш общий долг, долг людей, которые считают себя к этой культуре причастными. Потому что если мы не будем помнить о них, то рано или поздно забудем и о великих, о «генералах» и «маршалах». …И мне вдруг пришла в голову сумасшедшая мысль. Почему бы в Москве не поставить памятник «Поэтам, рано ушедшим из жизни»? Всем», - считает Павел Басинский.

Евгений Шешолин родился в Краславе (Латвия), но большую часть своей короткой жизни (навсегда 34-летний) прожил в Пскове, здесь написал свою главную книгу «Измарагд со дна Великой», которая выдержала уже не одно издание, но до сих пор остаётся раритетом.

Выпускник естественно-географического факультета Псковского государственного педагогического института, Евгений Шешолин несколько лет учительствовал в сельских школах Псковской области. Затем, в Пскове публиковался в местной периодике, активно участвовал в самиздатовском альманахе «Майя» как автор и редактор; составил сборник «Первый Северный Диван». Является одним из авторов антологии новейшей русской поэзии «У Голубой Лагуны», составленной и изданной Константином Кузьминским и Григорием Ковалёвым.

Раздел библиографии статей о жизнетворчестве Евгения Шешолина насчитывает более 150 наименований, их дополняют 70 электронных ресурсов. Это всё, что опубликовано на сегодняшний день о поэте Шешолине в России, Латвии, Армении, США. В некотором смысле поэзия Евгения Шешолина объединяет страны и народы.

Благодаря своему таланту и активности, Шешолин стал знаковой фигурой молодежной культуры Пскова, Ленинграда и Резекне. В 1990 году поэт трагически погиб в Даугавпилсе.

Его посмертная судьба сложилась более удачно: ряд публикаций в центральных журналах («Литературная учеба», «Советская литература», «Русская провинция», «Даугава» и др.), подборки стихотворений и переводы в сетевых изданиях, сборники «Измарагд со дна Великой» (1999, Псков), «Солнце невечное» (2005, Резекне), а также сборник статей и воспоминаний о поэте «Евгений Шешолин: судьба и творчество» (2005, Даугавпилс) и книга «Измарагд со дна Великой. (Стихи, проза, письма)» (Резекне, 2014), публикация в Антологии Литературных чтений «Они ушли, они остались» (Москва, 2021).