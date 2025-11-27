Культура

В Пскове открылась выставка детских рисунков «Святыни родной земли»

В Историко-краеведческой библиотеке Пскова на площади Ленина открылась выставка «Святыни родной земли». На ней представлены лучшие работы участников одноимённого детского конкурса, который организовало государственное учреждение культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Историко-краеведческая библиотека Пскова

Открывая эту выставку, заместитель директора «НПЦ по охране памятников» Мария Лисенкова сказала, что всего в конкурсе приняли участие 146 работ и все они оказались настолько хороши, что вместо 20 победителей жюри выбрало 37. Она также подчеркнула, что в этом году в конкурсе участвовали не только юные жители Пскова, но также ребята из районов Псковской области, и поэтому конкурс впервые стал областным. По словам Марии Лисенковой, эти детские работы очень важны в деле популяризации и продвижения объектов культурного наследия, ведь они побуждают ещё больше людей интересоваться историей родного края и ценить его богатую материальную культуру.

Финалистов конкурса поприветствовал член жюри конкурса, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены в Пскове, руководитель отдела религиозного образования Псковской епархии протоиерей Роман Ледин. Он отметил, что участники конкурса изобразили в своих работах не только псковские храмы и памятники истории и архитектуры, но и всё, что для дорого их сердцу – в том числе своих родных. Роман Ледин также подчеркнул, что абсолютно свят только Бог, но мы все должны стремиться к этой святости, совершая добрые дела и даря любовь людям. Особенно накануне Рождества, к которому нас, по словам священника, и готовит эта выставка.

Иконописец Надежда Прокопчук как ещё один член жюри конкурса «Святыни родной земли» добавила к этому, что ей было особенно радостно видеть на детских рисунках псковских святых. Больше других ей запала в душу работа, на которой ученик Детской школы искусств города Невеля Владимир Петров изобразил Преподобного пустынножителя Никандра. По словам Надежды, в таких рисунках поражает не только «светлая радость детского восприятия», но и несомненный талант юного художника, поэтому она пожелала автору когда-нибудь стать прекрасным иконописцем.

Выставка детских работ «Святыни родной земли» продлится в библиотеке имени И.И. Василёва до 18 января в рамках проекта «Свет Рождества», который стартовал 2 декабря.