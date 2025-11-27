Культура

Дмитрий Месхиев рассказал о воплощении идеи провести «Кроха-феста»

О воплощении идеи провести «Кроха-фест» и финансировании спектаклей для самых маленьких зрителей рассказал художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы им. А.С. ​Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

Директор театра поделился тем, как ему удалось получить средства на проведение этого социально значимого проекта, привлечь финансирование для фестиваля: «Я убедил министерство культуры, что нужен такой фестиваль. Они откликнулись и дали немного денег на это. Потом я пошел в "Деловую Россию" и предложил им поучаствовать и профинансировать частично расходы на этот фестиваль. "Деловая Россия" тоже на это откликнулась. Спасибо им огромное. Бюджет у фестиваля очень небольшой, но опять же, эта история вообще не про деньги. У нас есть, собственно, два источника финансирования - это министерство культуры и «Деловая Россия».

По словам Дмитрия Месхиева, идея фестиваля родилась из наличия подходящего зала в театре, и министерство культуры с радостью отреагировали на это предложение. Проект запустили год назад.

Гость студии также высказал свое мнение о позиции псковского бизнеса: «То, что псковский бизнес не хочет участвовать в социально-значимых проектах - это ментальность конкретно наших предпринимателей. Они почему-то считают: «все это должен делать какой-то другой дядя, в первую очередь, в лице государства. Мы будем строить гостиницы, большие магазины, дома, кварталы. Мы платим налоги, этого достаточно».

«С моей точки зрения, это неправильная тенденция. Да, бизнесмен должен зарабатывать деньги, но сформировалась ситуация: почему-то не задумываются, особенно крупный псковский бизнес, что это, скажем, такие непрямые доходы на самом деле. Скорее всего, люди просто этого не понимают. Может, жадность какая-то псковская», - сказал художественный руководитель.

Он также подчеркнул значимость театра для детей как живого искусства, считая, что он помогает детям отвлечься от гаджетов.

Напомним, первый Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина сегодня, 9 декабря. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля.