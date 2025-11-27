Дмитрий Месхиев рассказал о воплощении идеи провести «Кроха-феста»

О воплощении идеи провести «Кроха-фест» и финансировании спектаклей для самых маленьких зрителей рассказал художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).
Директор театра поделился тем, как ему удалось получить средства на проведение этого социально значимого проекта, привлечь финансирование для фестиваля: «Я убедил министерство культуры, что нужен такой фестиваль. Они откликнулись и дали немного денег на это. Потом я пошел в "Деловую Россию" и предложил им поучаствовать и профинансировать частично расходы на этот фестиваль. "Деловая Россия" тоже на это откликнулась. Спасибо им огромное. Бюджет у фестиваля очень небольшой, но опять же, эта история вообще не про деньги. У нас есть, собственно, два источника финансирования - это министерство культуры и «Деловая Россия».
По словам Дмитрия Месхиева, идея фестиваля родилась из наличия подходящего зала в театре, и министерство культуры с радостью отреагировали на это предложение. Проект запустили год назад.
Гость студии также высказал свое мнение о позиции псковского бизнеса: «То, что псковский бизнес не хочет участвовать в социально-значимых проектах - это ментальность конкретно наших предпринимателей. Они почему-то считают: «все это должен делать какой-то другой дядя, в первую очередь, в лице государства. Мы будем строить гостиницы, большие магазины, дома, кварталы. Мы платим налоги, этого достаточно».
Он также подчеркнул значимость театра для детей как живого искусства, считая, что он помогает детям отвлечься от гаджетов.
Напомним, первый Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина сегодня, 9 декабря. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля.