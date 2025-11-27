Культура

«Волшебное время – зима»: Петербургские авторы привезут в Псков предновогодний концерт

Петербургские авторы – поэты и исполнители – приглашают псковичей на предновогоднюю музыкально-поэтическую программу «Волшебное время – зима. С любовью, из Петербурга» 14 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова.

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В.Я. Курбатова

В программе прозвучат авторская песня и стихи популярных и любимых классиков – Ларисы Рубальской, Владимира Кострова, Александра Твардовского и Андрея Дементьевна. Поэты Маргарита Белая, Татьяна Косарева, Александр Гущин и авторы-исполнители Алексей Залесский и Ольга Иванова познакомят зрителя со своим творчеством.

«Зимняя пора в стихах русских и современных поэтов грациозна и благодушна к спящей природе. Зима, истинно волшебная пора для детей и взрослых, вдохновляет на творчество», – отмечают организаторы.

Мероприятие начнется в 15.00 в актовом зале областной библиотеки. Необходима предварительная регистрация на официальном сайте.