Концерт «Балетная фантазия» прошёл в Пскове

Предновогодний концерт «Балетная фантазия» состоялся в Большом концертном зале областной филармонии сегодня, 11 декабря. На сцене прозвучала музыка из любимых балетов и номера, ранее не исполнявшиеся на псковской сцене. Об этом сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Балетная фантазия» погрузила зрителей в мир страсти, драмы и красоты. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Алексея Репникова исполнил произведения из известных балетных постановок.

«Богатые оркестровые окраски композиторов Лео Делиба, Людвига Минкуса, Родиона Щедрина, Александра Глазунова, Арифа Меликова и Арама Хачатуряна создали атмосферу эмоциональной напряженности и драматизма. Мы услышали все — от нежных и лиричных мелодий до динамичных и ритмичных фрагментов, отражающих страсть и конфликт. Это было потрясающе!», - отметили в ТКД.