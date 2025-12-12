Культура

Два церковных колокола представлены в коллекции музея-заповедника «Изборск»

В коллекции музея-заповедника «Изборск» находится два церковных колокола. Подробнее о них и других колоколах и колокольчиках коллекции Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе учреждения.

Колокол церковный двухпудовый. Фотографии: музей-заповедник «Изборск»

Издревле на Руси колокола являлись одновременно и символом русской православной веры, и средством оповещения. Колокольный благовест созывал прихожан в храм, звон вечевого колокола предвещал политические перемены, а колокольный набат предупреждал о войне и бедствиях – пожаре, наводнении и других.

Колокольчик поддужный, XIX век. Надпись – Звени, утешай, ездить поспешай Валдай

Первое письменное упоминание о колоколах на Руси содержится в 1-й Новгородской летописи в связи с захватом Новгорода полоцким князем Всеславом Брячиславичем в 1066 году: «Приде Всеслав и взя Новгород и колоколы съима у святыя Софии...».

Колокольчик поддужный, начало XX века

Литьё колоколов во все времена являлось длительным и трудоёмким процессом. Прежде всего требовалось вычислить все физические параметры колокола, в том числе его диаметр и толщину, а также состав металла. Далее – подготовить своеобразную литьевую форму из двух частей: внутренней и внешней. Как правило, выполнялась она из глины, армированной льняным волокном, веревкой, железными обручами и проволокой. Формовка производилась обычно в ямах у плавильных печей, из которых расплавленный металл самотёком заливался в пространство между двух частей формы.

Колокол церковный пудовый

Постепенно колокола вошли и в повседневную жизнь наших предков. Небольшие колокольчики изготавливались для конских упряжек и домашних животных. Колокольчики, подвешенные под конской дугой, издалека извещали о приближении почтового, свадебного или даже императорского экипажа. Подвешивались своеобразные колокольчики и на шею домашнему скоту. Назывались они «ботало», и с их помощью можно было услышать заблудшую на выпасе корову или козу.

Бубенцы для лошади свадебные, XIX век

В коллекции музея-заповедника «Изборск» находится два церковных колокола: пудовый и двухпудовый. На пудовом колоколе имеется надпись: «Лилъ сей колокол псковитинъ посадской человек Фома Котельникъ». Предположительно с 1704 по 1748 годы в Пскове работал крупный литейщик Фома Юрьев Котельник, изготовлявший колокола исключительно на продажу.

Колокольчик поддужный, XIX век. Надпись – И КОЛОКОЛЬЧИКЪ ДАРЪ ВАЛДАЯ.

Помимо церковных колоколов, есть в коллекции и поддужные конские колокольчики.