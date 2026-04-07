Михайловские впечатления известного российского живописца представляет Пушкинский заповедник

В рамках цифрового проекта «Художник и музей» Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 7 апреля, представляет своим подписчикам и гостям своего официального сообщества в социальной сети «ВКонтакте» михайловские работы известного российского художника Василия Ездакова.

Василий Ездаков. Аллея в Петровском (1972). Из фондов Пушкинского заповедника

Уроженец Новосибирска, выпускник Московского государственного художественного института имени Сурикова, в псковских пушкинских местах впервые он побывал уже будучи зрелым мастером и признанным живописцем.

«Много лет собирался я посетить святые места, где Пушкиным создано столько шедевров русского слова. И вот впервые весной 1972 года оказался в Михайловском, — вспоминал он потом об этой поездке. — Всё волновало, наполняло восторгом сердце, вызывало в памяти знакомые с детства строки. Я подолгу сиживал с этюдником в знакомых и незнакомых местах. Накапливались впечатления, наброски, рисунки. Вечерами в доме старика, родившегося и прожившего жизнь в ста метрах от могилы поэта, под его неторопливый говор я на чистых белых листах воссоздавал свои впечатления от встреч с Пушкиным. Я писал красками природу, деревья, «мельницы крылаты», стога, станицы птиц в вольном небесном просторе, и всё это в моём сознании и воображении пронизывалось ощущением присутствия Пушкина».

«Очарованный, он потом не раз возвращался в Пушкинский заповедник, — рассказывает научный сотрудник заповедника Вера Тиханова. — Итогом этих дней его жизни стала серия этюдов-картин. Эти работы с успехом экспонировались сначала в музее-усадьбе «Тригорское», в доме Осиповых и Вульфов, а потом в мемориальном доме Е. А. Баратынского в подмосковном посёлке Ашукино, в выставочном зале Союза художников СССР на Гоголевском бульваре в Москве. В 1985 году издательство «Советский художник» выпустило в свет набор открыток «Под сенью Михайловских рощ» с репродукциями этих картин Василия Дмитриевича».

Сейчас в фондах «Михайловского» хранятся две картины из этого цикла, отметили в музее-заповеднике.

Напомним, что интернет-проект Пушкинского заповедника «Художник и музей» стартовал ещё в 2020 году. За это время музейщики познакомили своих виртуальных посетителей с творчеством более чем восьмидесяти художников, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье, — живописцев и графиков, принадлежащих к разным поколениям, работающих в разных манерах, техниках и жанрах, живущих в столицах и в провинции. В заповеднике всегда подчёркивают, что этот проект важен как для собственно «Михайловского», так и для его потенциальных гостей: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И, возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».