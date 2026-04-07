Михайловские впечатления известного российского живописца представляет Пушкинский заповедник

В рамках цифрового проекта «Художник и музей» Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 7 апреля, представляет своим подписчикам и гостям своего официального сообщества в социальной сети «ВКонтакте» михайловские работы известного российского художника Василия Ездакова.
Василий Ездаков. Аллея в Петровском (1972). Из фондов Пушкинского заповедника
Уроженец Новосибирска, выпускник Московского государственного художественного института имени Сурикова, в псковских пушкинских местах впервые он побывал уже будучи зрелым мастером и признанным живописцем.
Сейчас в фондах «Михайловского» хранятся две картины из этого цикла, отметили в музее-заповеднике.
Напомним, что интернет-проект Пушкинского заповедника «Художник и музей» стартовал ещё в 2020 году. За это время музейщики познакомили своих виртуальных посетителей с творчеством более чем восьмидесяти художников, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье, — живописцев и графиков, принадлежащих к разным поколениям, работающих в разных манерах, техниках и жанрах, живущих в столицах и в провинции. В заповеднике всегда подчёркивают, что этот проект важен как для собственно «Михайловского», так и для его потенциальных гостей: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И, возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».