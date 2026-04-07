Из семейных преданий — в большую литературу: научный сотрудник «Михайловского» расскажет псковичам о предках Пушкина

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех, кому интересна история отечественной литературы, на лекцию «Предки А. С. Пушкина — герои его литературных произведений».

Наталья Аксёнова. Письмо из Петровского. Абрам Петрович Ганнибал (2020). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, лекция состоится в четверг, 9 апреля, в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Начнут её в 12.00. Перед жителями и гостями Пскова выступит научный сотрудник службы музейной экскурсионной и методической работы Екатерина Фёдорова.

«В родословной Пушкина соединилось несколько ветвей именитых дворянских родов, представители которых оставили заметный след в русской истории, — особо отмечает лектор. — По праву благодарного потомка поэт писал: “Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие“».

Интерес, который Пушкин проявлял к собственной родословной и семейным преданиям, известных ему с детства, не мог не отразиться в его стихах и в прозе. «К Языкову», «Как жениться задумал царский арап», трагедия «Борис Годунов», роман «Арап Петра Великого», «Моя родословная», статья «Опровержение на критики», поэма «Езерский» — вот лишь малая часть произведений, где читатель встречает выписанные с той или иной подробностью портреты предков Пушкина. Более подробно Екатерина Фёдорова намерена остановиться на историях отдельных представителей родов Ржевских, Ганнибалов и, конечно, Пушкиных — семей, ветви которых особенно тесно переплелись в родословной поэта.

Вход на лекцию Екатерины Фёдоровой «Предки А.С. Пушкина — герои его литературных произведений» — свободный.