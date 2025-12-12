Культура

Выходной объявлен на некоторых объектах Псковского музея-заповедника 15 декабря

Выходной день на некоторых объектах Псковского музея-заповедника объявлен 15 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сегодня выходной день на следующих объектах:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

Музей-квартира В.И. Ленина;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

Музей-усадьба С.В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить:

Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки;

Двор Постникова, где гостей ждут выставки «​Зеркало псковской печи» и «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада»;

Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;

Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

Покровскую башню.

Принять участие в оценке удовлетворенности граждан работой федеральных организаций культуры можно на сайте.