Культура

«Копейки серебром»: музей‑заповедник «Изборск» рассказал о денежной реформе XIX века

В музее‑заповеднике «Изборск» можно увидеть необычные монеты XIX века — «копейки серебром», которые, несмотря на название, изготавливались из меди. Их появление стало следствием масштабной финансовой реформы министра финансов Российской империи в 1823-1844 годах Егора Канкрина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Суть реформы сводилась к тому, что в основу денежной системы России закладывалось серебро. Все остальные денежные знаки – бумажные ассигнации, медные и золотые монеты – получали курс обмена на серебро. Таким образом, в России был установлен «серебряный монометаллизм», когда любая торговая сделка должна исчисляться серебром.

Например, в 1839 году курс обмена составлял 1:3,50. Это означало, что за 1 копейку в серебре можно было получить 3,5 «медных серебром». Соответственно, за 7 медных продавец получал 2 серебряные и так далее.

Всего было выпущено пять номиналов: 1/4 , 1/2 , 1, 2 и 3 «копейки серебром».

С нумизматической коллекцией музея-заповедника можно познакомиться на портале госкаталога Музейного фонда Российской Федерации и в экспозициях музея.