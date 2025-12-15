Культура

Документальный фильм о музее-заповеднике «Изборск» покажут по федеральному телевидению

Документальный фильм о музее-заповеднике «Изборск» покажут в эфире федерального телеканала «Россия-Культура» завтра, 18 декабря, в 13:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Фильм входит в документальный цикл российского кинорежиссера Аллы Суриковой «Провинциальные музеи России».

«Изборск, расположенный в 27 км от Пскова, – один из старейших и красивейших городов Древней Руси. Первое летописное упоминание о нем относится к 862 году. Борьбой с крестоносцами Изборск заслужил славу оплота Земли Псковской и Новгородской, и даже враги называли его "железным городом". Изборская крепость – интереснейший памятник русского оборонного зодчества, с хорошо сохранившимися фрагментами стен, башен, специальных оборонительных устройств и даже храмом XIV века на ее территории», – сообщается в аннотации к фильму «Провинциальные музеи России. Город Изборск» в программе передач телеканала «Россия-Культура».

Фильм был снят на объектах музея-заповедника «Изборск» в сентябре 2025 года творческой группой компании «Студия Позитив-фильм» под руководством режиссера-оператора Юрия Артемьева. В съемках фильма приняли участие сотрудники музея-заповедника «Изборск».

«Провинциальные музеи России» – цикл документальных фильмов, реализуемый с 1999 года при финансовой поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Художественным руководителем и автором идеи проекта является известный российский кинорежиссёр Алла Сурикова.